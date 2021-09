LdC : la réaction de Frenkie De Jong après la claque reçue à Benfica

Le FC Barcelone s'est lourdement incliné sur la pelouse de l'Estadio da Luz face à Benfica (3-0), la deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions après celle subie à domicile face au Bayern Munich. Après la rencontre, le milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong, auteur d'une belle prestation dans le marasme catalan, s'est exprimé sur la performance collective du Barça et a conscience du travail nécessaire à son équipe pour revenir au niveau.

«C'était un moment difficile, ils ont marqué un but très tôt. Puis ils ont encore marqué, nous n'étions pas bons. Nous sommes toujours concentrés, mais ils finissent par marquer contre nous. Nous avons très, très mal commencé, mais il y a encore des chances et s'il y a des chances, il faut se battre. Et je suis toujours confiant. Nous devons continuer à nous battre, à rester ensemble. Vous ne vous sortez de cette situation que si vous travaillez très dur, si vous restez unis et nous allons essayer de le faire. Changer de coach ne résoudra pas nos soucis », a-t-il affirmé.