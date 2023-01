Arsenal se renseigne sur le phénomène Elye Wahi

La suite après cette publicité

A tout juste 20 ans (il fête son anniversaire ce lundi 2 janvier), Elye Wahi n’en finit plus de battre des records. En marquant face à Lorient jeudi soir au Moustoir lors de la victoire 2-0 de Montpellier pour le retour de la Ligue 1, le redoutable attaquant montpelliérain a marqué son 20e but en Ligue 1. De quoi lui permettre de devenir le deuxième joueur à marquer 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans sur les 40 dernières années. Il aurait pu inscrire son nom dans les records du championnat de France si un certain Kylian Mbappé n’avait pas déjà franchi ce cap alors qu’il n’avait que 18 ans et 10 mois. Preuve tout de même de l’incroyable exploit réalisé par l’international U19 tricolore, Il fait tout de même mieux que le Ballon d’Or Karim Benzema (18 buts) ou que le champion du monde 1998 Thierry Henry (15 buts).

Considéré depuis toujours comme un très grand espoir du football français même du temps où il évoluait à Caen avant d’arriver dans le club héraultais, Wahi a depuis longtemps tapé dans l’œil de nombreux clubs (Juventus, Tottenham, Manchester United et City, Liverpool). Des formations étrangères qui n’ont d’ailleurs pas attendu qu’il mette une vingtaine de buts en Ligue 1 pour suivre avec attention les performances de cet attaquant vif, rapide (il a été flashé à 35,28 km/h), qui dispose d’un excellent sens du but et qui peut jouer le cas échéant à gauche grâce aux qualités énoncés plus haut.

Une précocité et un profil qui séduisent Arsenal

S’il continue à être suivi en France par des écuries de haut de tableau, un club anglais et pas des moindres suit avec attention les progrès de celui qui fait partie du top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 et qui est le buteur le plus prolifique des grands championnats européens parmi les joueurs nés après le 1er janvier 2003 selon Opta à égalité avec Jamal Musiala, l’international allemand du Bayern Munich. Selon nos informations, Arsenal, large leader de Premier League a coché son nom, et ce, depuis plusieurs mois. Une attention qui s’est intensifiée au fil des performances de haute volée d’Elye Wahi en Ligue 1.

Reste que pour le moment les Gunners n’ont pas prévu de passer à l’offensive. Tout d’abord parce que Montpellier n’est pas vendeur mais aussi parce que l’attaque du club londonien est suffisamment pourvue actuellement avec Gabriel Jesus, Eddie Nketiah voire Folarin Balogun qui flambe aujourd’hui à Reims et qui va retourner à Arsenal l’été prochain. S’il paraît peu probable qu’Elye Wahi parte de Montpellier en plein milieu de saison sauf offre mirobolante, un départ estival paraît plus qu’envisageable. Reste à savoir où et surtout à combien puisque la valeur du joueur, qui va jouer ce soir à la Mosson face à l’OM ce soir, est déjà estimée à plus de 30 M€.