Ligue des Champions : Liverpool s'offre le scalp de Leipzig et prend une belle option

Ce mardi marquait le grand retour de l'UEFA Champions League. Et si tous les yeux étaient rivés sur le Camp Nou où le Barça et le PSG s'affrontaient, Leipzig et Liverpool croisaient également le fer aujourd'hui. Délocalisée exceptionnellement à Budapest en raison des mesures liées au coronavirus en Allemagne, cette rencontre s'annonçait palpitante. Pour l'emporter, Julian Nagelsmann et Jürgen Klopp misaient tous les deux sur un 4-3-3. D'entrée, les deux formations mettaient de l'intensité et pressaient fort. Mais Leipzig envoyait la première banderille. Dès la 4e, Sabitzer décalait parfaitement Angelino à gauche.

Celui-ci centrait en retrait et trouvait Olmo qui plaçait une tête plongeante qui terminait sur le poteau d'Alisson, pas loin d'être surpris. Les Reds répliquaient avec Mohamed Salah, qui profitait d'une erreur de Mukiele (10e). La tension montait et les deux équipes se rendaient coup pour coup. Liverpool accélérait. Salah frappait mais échouait sur Gulacsi. Dans la foulée, Firmino, lancé dans le dos de la défense, tirait dans le petit filet (15e). Après ce temps fort anglais, c'était au tour de Leipzig de réagir avec Sabitzer (17e) et Angelino (18e). L'intensité ne retombait et les occasions s'enchaînaient sans temps mort. Mané plaçait une tête au-dessus du cadre après un bon centre de Firmino (24e).

Liverpool profite des erreurs de Leipzig

Servi en profondeur par Robertson, Mané, encore lui, n'était pas loin de devancer Gulasci sorti loin de ses cages. Le gardien de Leipzig dégageait le ballon mais Robertson le récupérait et tentait sa chance de loin. Son tir passait juste au-dessus de la transversale (32e). Firmino pensait ouvrir le score à la 35e. Mais le ballon était sorti avant le centre de Mané. Moins en verve, Leipzig réagissait avec Olmo sans pour autant inquiéter les Reds (38e). Malgré des occasions et un match animé, il ne manquait qu'un but pour emballer définitivement la rencontre. Après la pause (0-0), Leipzig pressait haut et se montrait dangereux avec Nkunku, qui voyait sa frappe repoussée par Alisson (47e).

Mais Liverpool ouvrait le score. Suite à une passe en retrait manquée de Sabitzer, Salah récupérait le ballon et allait tromper Gulasci (0-1, 53e). A la 58e, Mané profitait d'une nouvelle erreur de Leipzig, cette fois-ci de Mukiele, pour gagner son duel face au portier de Leipzig (0-2). Touchés, les Allemands tentaient de réagir avec Angelino (61e), Olmo (62e) ou encore Sabitzer de loin (78e). Mais c'était sans danger pour le club de la Mersey, sérieux derrière tout en étant osant toujours offensivement. Le score ne changeait pas et Liverpool l'emportait 2 à 0. Une excellente opération pour les Anglais qui prennent une belle option avant le match retour le 10 mars prochain.