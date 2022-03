RD Congo-Maroc : les compositions officielles

Seulement un mois et demi après la CAN, les dix meilleures nations africaines s’affrontent lors des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour s’adjuger l’un des cinq tickets mis en jeu dans la zone Afrique, le Maroc affronte la République démocratique du Congo. Le match aller, au stade des Martyrs de Kinshasa, est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 16h00. Après avoir participé à l’édition 2018 en Russie (élimination au 1er tour), les Marocains briguent une sixième qualification pour la plus prestigieuse des compétitions. Les Congolais, quant à eux, espèrent décrocher une place pour le Mondial 38 ans après leur seule et unique présence en 1974, lorsque le pays s’appelait encore le Zaïre.

Vahid Halilhodžić fait confiance à deux pensionnaires de Ligue 1 : Achraf Hakimi (PSG) occupe le rôle de piston droit et Nayef Aguerd (Rennes) forme la défense à trois avec Romain Saïss et Samy Mmaee. Youssef En-Nesyri et Ryan Mmaee occupent le front de l’attaque. Une surprise toutefois avec l'absence de Sofiane Boufal et Munir El Haddadi, remplaçants au coup d'envoi. Hector Cuper aligne les Léopards en 4-4-2 autour du duo de centraux expérimentés Mbemba-Luyindama. Chadrac Akolo et Yoann Wissa ont été préférés à Gaël Kakuta et Yannick Bolasie pour animer les couloirs tandis que l’indéboulonnable capitaine Dieumerci Mbokani est associé au Marseillais Cédric Bakambu en pointe.

Les compositions officielles :

RD Congo : Kiassumbua - Amale, Mbemba, Luyindama, Muzinga - Akolo, Kayembe, Bastien, Wissa - Bakambu, Mbokani (cap.)

Maroc : Bono - S. Mmaee, Saïss (cap.), Aguerd - Hakimi, Louza, Amrabat, Amallah, Masina - En-Nesyri, R. Mmaee