L1, droits TV : Vincent Labrune vise le milliard d’euros

La Ligue 1 va connaître un chamboulement la saison prochaine. Le championnat va passer de 20 équipes à 18. L’occasion d’avoir une meilleure répartition des droits TV. La Ligue de Football professionnel (LFP) envisage également de lancer un appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue 1 prochainement. Mais celui-ci est sous la menace d’un projet de loi. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Vincent Labrune, président de la LFP, a fait le point sur la situation.

« Avec CVC, on travaille depuis septembre dernier sur l’appel d’offres qui sera lancé cet automne, vraisemblablement en septembre. On est relativement sereins. Notre objectif est 1,6 milliard d’euros de revenus annuels en 2027. Le vrai objectif pour la L1 est celui-là. (Pour les droits qui démarrent à partir de 2024) Pour celui-là, on s’en tient au plan d’affaires élaboré en compagnie de CVC avec des revenus audiovisuels globaux (domestiques et internationaux) aux alentours du milliard d’euros. On vise aux alentours du milliard d’euros, même si le contexte macro-économique et financier est délicat. C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international. En France, c’est un peu plus compliqué, surtout quand l’acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer. Mais on travaille, on voit des gens.»

