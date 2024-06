Le PSG est prêt à écouter les offres pour Presnel Kimpembe

Alors que la planète foot s’extasie ce lundi soir sur la signature officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid, un club fait profil bas dans la vague de réactions et de communiqués qui s’abat sur l’actualité. Pourtant le Paris Saint-Germain a déjà les yeux rivés sur un mercato d’été qui s’annonce bien mouvementé pour tourner complètement la page du capitaine des Bleus. Dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Si certains joueurs sont en fin de contrat tels que Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier, d’autres éléments pourraient aussi plier bagages et à la surprise générale, Presnel Kimpembe ne déroge pas à la règle.

De nouveau opéré au tendon d’Achille début décembre après une rupture en février 2023, le défenseur français de 28 ans avait effectué une partie de la séance d’entraînement, précédant la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. S’il a participé à quelques exercices avec le reste de ses coéquipiers, le joueur formé au PSG avait ensuite poursuivi l’entraînement en individuel. Avec 15 matches en 20 mois de compétition, l’attente est interminable pour Presko. Au terme d’une saison blanche, Presnel Kimpembe est toujours en pleine récupération de cette grave blessure au tendon d’Achille : «Une saison difficile, mais remplie d’apprentissage à titre personnel (…) Merci à vous pour le soutien indéfectible», avait écrit le joueur de 28 ans dans un post Instagram, accompagné d’une photo de sa cicatrice.

Paris à l’écoute !

Et selon nos informations, la direction parisienne ne considère plus Presnel Kimpembe comme intransférable. En effet, le Paris Saint-Germain sera à l’écoute des offres, si une proposition jugée satisfaisante venait à être envoyée aux dirigeants du club de la Capitale. Avec de nombreuses blessures sur les dernières saisons et une concurrence toujours plus dense en défense avec Marquinhos, Milan Škriniar, Lucas Hernandez, Danilo Pereira ou encore Lucas Beraldo, le statut de Kimpembe n’est plus le même qu’à une certaine époque.

Néanmoins, Presnel Kimpembe n’est à ce jour pas une vente obligatoire pour le PSG qui l’a prolongé, il y a encore quelques mois, jusqu’en juin 2026 : « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », avait même déclaré le principal intéressé. Reste à savoir désormais quels clubs européens seraient prêts à offrir un solide projet à Kimpembe. Si cette situation venait à arriver, Paris écoutera attentivement et sera apte à négocier.