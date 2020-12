FIFA-The Best : les votes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dévoilés

La suite après cette publicité

Robert Lewandwski a donc remporté le prix du FIFA-The Best joueur de l’année 2020. Pas une surprise tant l’attaquant polonais du Bayern Munich a tout gagné la saison dernière, y compris la Ligue des Champions. Il a d’ailleurs devancé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Battu, le Portugais avait toutefois voté pour le Munichois.

En effet, la FIFa a publié la liste complète des votes de tous les capitaine de sélection. On apprend ainsi que CR7 a voté pour Lewandowski en 1, Lionel Messi en 2 et Kylian Mbappé en 3. Et Messi ? La Pulga semble avoir été très marquée par le parcours du PSG en Ligue des Champions puisqu’elle a mis Neymar en 1, Mbappé en 2 et Lewandowski en 3.