FIFA-The Best 2020 : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur !

Chaque année ou presque, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent les distinctions individuelles. Celui qui sera champion, qui gagnera la Ligue des Champions ou terminera meilleur buteur aura l'avantage sur l'autre. Mais en 2020, ni l'un ni l'autre n'ont récolté suffisamment de lauriers pour faire pencher la balance de leur côté. En effet, le trophée FIFA The Best a été décerné à Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich.

Meilleur buteur de la Bundesliga en 2019-2020, meilleur buteur de la Ligue des Champions qu'il a remportée avec le Bayern Munich contre le PSG en finale, le joueur de 32 ans a fait preuve d'une régularité phénoménale au plus haut niveau tout au long de l'année. Et il est reparti très fort cette saison, avec déjà 15 buts en championnats en 10 titularisations (et 1 entrée en jeu) ! Souvent oublié dans les distinctions individuelles, pour diverses raisons, Lewandowski est logiquement récompensé de son incroyable année 2020. Il aurait pu prétendre au Ballon d'Or avant que France Football décide d'annuler l'édition 2020. Tout sourire pour récupérer le trophée de meilleur joueur des mains du président de la FIFA Gianni Infantino, le Polonais a définitivement rejoint la cour des grands.

20h38 : Robert Lewandowski est sacré meilleur joueur FIFA-The Best 2020 !

20h35 : il est l'heure de découvrir le lauréat principal, le meilleur joueur de l'année 2020.

20h29 : Lucy Bronze est désignée meilleure joueuse de l'année 2020. Elle évolue au poste de latéral droit à Manchester City.

20h21 : un hommage est maintenant rendu à Paolo Rossi, décédé le 9 décembre dernier.

20h15 : on attend désormais l'identité des meilleurs joueuses et joueurs de l'année 2020.

20h10 : la FIFA rend hommage à Diego Maradona.

20h07 : Liverpool et le Bayern dominent ce onze type avec trois joueurs (ou quatre avec Thiago) pour les Reds, et 4 (ou 3 sans Thiago) pour les Bavarois.

20h04 : place au onze type masculin.

Alisson - Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies - Kimmich, De Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo

20h : Wendie Renard et Delphine Cascarino sont les deux représentantes françaises du onze type.

19h58 : eh bien non, c'est le onze type féminin.

19h56 : le prochain trophée devrait être pour la meilleure joueuse de l'année.

19h51 : l'ancienne internationale française Laura Georges est arrivé sur le plateau.

19h49 : on enchaîne avec le prix des fans, qui récompense un supporter pour un geste ou une histoire très spéciale. C'est Marivaldo Francisco da Silva qui a remporté ce trophée. Ce supporter avait marché pendant douze heures pour voir un match de Sport Recife. Son histoire est à retrouver ici.

🦁 Marivaldo walks into history! The man who unbelievably walks 60 kilometres to watch @sportrecife home matches wins the FIFA Fan Award 2020 🏆#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NZwCGdPjH4 — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

19h45 : la FIFA passe en ce moment-même un reportage pour le prix fair-play de l'année, remporté par Mattia Agnese pour avoir administré les premiers secours à l'un de ses adversaires, qui avait perdu connaissance, en plein match.

🏆 Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads 👏#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

19h44 : après la longue interview de Jürgen Klopp, le présentateur a eu un petit mot pour Gérard Houllier, décédé tragiquement lundi.

19h37 : Arsène Wenger vient d'annoncer le vainqueur : l'Allemand Jürgen Klopp, qui a remporté la Premier League avec Liverpool.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

19h36 : concernant le meilleur coach d'une équipe masculine, Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool) sont les finalistes.

19h32 : Sarina Wiegman (Pays-Bas) a glané ce trophée, devant notamment le coach de l'équipe féminine de l'OL, Jean-Luc Vasseur, et Emma Hayes (Chelsea).

19h30 : on passe maintenant aux entraîneurs, avec pour commencer le ou la meilleur(e) entraîneur(e) d'une équipe féminine.

19h28 : l'ancien entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger vient d'arriver sur le plateau pour la suite de la cérémonie.

19h25 : le verdict vient de tomber ! C'est le joueur de Tottenham Heung-min Son qui a été récompensé pour son but en solitaire face à Burnley en Premier League le 7 décembre 2019.

19h22 : la FIFA ne perd pas de temps et enchaîne directement avec le prix Puskas, celui pour le plus beau but de l'année. Les buts en compétition sont à retrouver ci-dessous.

Qui remportera le Prix #Puskás cette année ?



2016 : Mohd Faiz Subri 🇲🇾

2017 : Olivier Giroud 🇫🇷

2018 : Mohamed Salah 🇪🇬

2019 : Dániel Zsóri 🇭🇺

2020 : 🤔#TheBest I #FIFAFootballAwards



🤩Revoir les buts👉https://t.co/9JrhHGGgdE pic.twitter.com/0ccxYHD5cj — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) December 17, 2020

19h19 : le portier du Bayern Munich Manuel Neuer est donc le meilleur gardien de 2020 ! Pour rappel, ce dernier a notamment remporté la Ligue des Champions avec les Bavarois !

19h17 : place désormais aux hommes. Pour ce trophée de meilleur gardien de l'année 2020, Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Munich) et Jan Oblak (Atlético de Madrid) sont les trois finalistes.

19h13 : le verdict vient de tomber ! La Française de 34 ans Sarah Bouhaddi est élue meilleure gardienne de l'année 2020. En duplex, celle-ci accorde actuellement une interview.

19h12 : place au premier prix de la soirée avec la meilleure gardienne de l'année 2020. A noter que la Française Sarah Bouhaddi, qui a remporté la Champions League avec l'OL, est en lice. Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) et Christiane Endler (PSG) sont les deux autres finalistes.

19h10 : après l'intervention de son président, la FIFA diffuse un entretien avec l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford, qui revient sur ses derniers engagements comme celui pour les enfants défavorisés.

19h08 : pour rappel, l'Argentin Lionel Messi avait remporté le trophée FIFA-The Best du meilleur joueur de l'année en 2019.

19h07 : en lice pour le trophée du meilleur joueur de l'année, le Polonais Robert Lewandowski est prêt pour cette belle soirée.

19h04 : forcément absent, comme les acteurs du monde du football, le président de la FIFA Gianni Infantino adresse actuellement un message aux téléspectateurs.

19h02 : comme tous les ans, plusieurs prix vont être décernés durant cette soirée, notamment celui du meilleur joueur de l'année. Pour rappel, Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelone) et Robert Lewaondwski (Bayern Munich) sont les trois finalistes pour 2020.

Who deserves the 🏆?



Here are the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020...



🇦🇷 Messi

🇵🇱 @lewy_official

🇵🇹 @Cristiano



Winner announced today! pic.twitter.com/ZLH6aJH2vu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2020

19h : bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la cérémonie The Best FIFA Football Awards 2020.