Kelechi Iheanacho prolonge à Leicester

Après des semaines plus compliquées, Kelechi Iheanacho (24 ans) vit une période faste. 5 fois buteur au mois de mars, l'attaquant compte désormais 6 réalisations depuis le début de la saison. Leicester a même décidé de le prolonger.

Arrivé en 2017, le Nigérian est désormais lié aux Foxes jusqu'en 2024. « Cela n'a pas été facile, mais il y a beaucoup de gens sympas et ils me font me sentir à l'aise et le bienvenu depuis mon arrivée », a expliqué le joueur sur le site du club.