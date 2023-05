Barça : le bel hommage d’Andrés Iniesta à Sergio Busquets

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle page qui se tourne au FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain et capitaine espagnol Sergio Busquets (34 ans) a annoncé qu’il disputait sa dernière saison avec le maillot blaugrana, quittant donc le club à la fin de l’exercice actuel. Son ancien coéquipier à Barcelone et en sélection, Andrés Iniesta (38 ans), a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

«Félicitations pour ta carrière au Barça, mon ami, ma légende et le miroir de notre club ! Brutal ! Plus qu’un honneur pour moi de partager tant de moments ensemble ! Je te souhaite le meilleur pour la suite !», a déclaré l’ancienne gloire catalane. Les deux joueurs ont d’ailleurs partagé le terrain à 441 reprises entre le FCB et la Roja, remportant ensemble trois Ligues des Champions (2009, 2011 et 2015), un Euro (2008) et une Coupe du Monde (2010).

