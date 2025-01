CdF, PSG : Luis Enrique a très bien analysé Espaly

En conférence de presse, Luis Enrique a assuré avoir analysé Espaly, pensionnaire de National 3 et adversaire du PSG en 16e de finale de la Coupe de France : «Sans aucun doute, nous avons un secteur d’analyse. Bien sûr nous avons analysé et regardé cette équipe d’Espaly. Ils ne peuvent pas jouer dans leur stade. C’est ça qui est beau en Coupe de France. Nous voulons la gagner. C’est un match qui nous donne une nouvelle chance de démontrer que quand on joue au PSG il n’y a pas de match amical. Il faut être prêt pour chaque match, chaque entraînement. Demain c’est une bonne preuve pour voir notre équipe en compétition dans des circonstances différentes mais c’est une compétition intéressante»

La Coupe de France est une compétition importante selon l’entraîneur espagnol, afin de préparer la suite de la saison et respecter aussi l’histoire du club : «Il faut arriver pour le match de Ligue des Champions dans les meilleures conditions, il faut gérer au mieux. Il y aura un turnover pour donner le temps de jeu opportun. Pour janvier, nous avons une vision générale des sept matchs, ce qui est mieux à court ou moyen terme. Mais en termes de préparation, je ne pense qu’au match d’Espaly à planifier. La coupe est une compétition que nous aimons beaucoup. Elle nous rappelle de très bons souvenirs et c’est très bien de jouer contre des adversaires d’autres niveaux. L’équipe est dans un bon moment, il faut continuer avec la même mentalité de jouer chaque match comme si c’était une finale.»