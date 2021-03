Le Real Madrid met la pression sur Raphaël Varane

Depuis dix ans maintenant, Raphaël Varane porte et défend les couleurs du Real Madrid. Un club où il a gravi les échelons les uns après les autres pour devenir un titulaire en puissance aux côtés de l'expérimenté Sergio Ramos. Une écurie où il a également remporté de nombreux trophées, dont quatre en Ligue des Champions. Discret sur comme en dehors du terrain, celui que l'on a surnommé "Don Limpio", traduisez "Monsieur Propre", fait parler de lui ces dernières semaines. En effet, son avenir est au coeur des débats et des préoccupations des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu.

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines, AS nous apprenait que le champion du monde 2018 semblait avoir fait le tour de la question au Real Madrid et qu'il avait même des envies d'ailleurs. Son entourage était même prêt à écouter les propositions d'autres clubs. Parmi eux, Manchester United. Dans la foulée, Marca annonçait que malgré sa réflexion, l'international tricolore était tout proche de prolonger son contrat qui expire en juin 2022. La publication ibérique précisait même que le souhait des Merengues étaient de boucler ce dossier avant la fin de l'exercice 2020-21 et que Raphaël Varane devienne une référence.

Le Real Madrid perd patience

Ce lundi, l'avenir de l'ancien joueur de Lens est de nouveau au coeur des débats. Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, le défenseur âgé de 27 ans était de passage en conférence de presse pour évoquer sa saison. «Ma saison à Madrid, je joue beaucoup. On a eu des moments où c'était plus compliqué, d'autres où on a été performants. J'ai essayé d'être le plus régulier possible. On est qualifiés en Ligue des champions, toujours en course pour le titre en Liga. A Madrid, à mon poste, c'est beaucoup d'efforts de couverture, on joue souvent haut sur le terrain». Questionné au sujet de son futur ensuite, il a botté en touche.

Le Français n'a pas souhaité répondre à cette question, précisant que ce n'était pas le moment d'en parler alors qu'il est en sélection. Pourtant, son cas inquiète toujours à Madrid. C'est en tout cas ce qui a été dit lors de l'émission La Brújula del deporte sur la radio Onda Cero. On apprend ainsi le Real Madrid n'envisage aucunement de laisser partir libre Raphaël Varane en juin 2022. Ainsi, soit le Français prolonge, soit il sera transféré cet été 2021. Un gros coup de pression donc de la part du club présidé par Florentino Pérez, qui a visiblement décidé de changer de stratégie et d'employer la manière forte. La suite au prochain épisode...