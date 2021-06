Brest : Romain Perraud va filer en Angleterre

Si sportivement Brest n’a assuré son maintien qu’à la dernière journée, sur le terrain, plusieurs joueurs ont donné satisfaction tout au long de la saison. C’est notamment le cas de Romain Perraud. Le latéral gauche de 23 ans, auteur de 7 passes décisives et 3 buts en championnat a sans doute été l’un des meilleurs joueurs brestois de la saison.

Selon les informations de l’Équipe, ses prestations ont logiquement tapé dans l’œil de plusieurs clubs et en Angleterre plus particulièrement. Il devrait d’ailleurs s’envoler pour Southampton contre 10 millions d’euros. Newcastle et Leeds sont aussi sur le coup, mais ce sont bien les Saints qui devraient rafler la mise, eux qui entretiennent de bonnes relations avec les dirigeants brestois depuis le transfert d’Ibrahima Diallo.