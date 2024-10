Real Madrid : le match face à Valence en danger

Les conditions climatiques terribles qui frappent l’est de l’Espagne sont en train de créer d’énormes dégâts. Entre vents et pluies torrentielles, 62 personnes sont décédées dans la région de Valence. Et comme l’indique Relevo, le match entre Valence et le Real Madrid de samedi (21h) a de fortes chances d’être reporté.

La situation dans la région de Valence font que les autorités risquent d’être réquisitionnées pour d’autres tâches qu’un match de football et les dégâts qui ont été faits au niveau des infrastructures routières risquent aussi d’empêcher le bon déroulement de la rencontre. Une décision sera prise dans les prochaines heures…