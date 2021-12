Le FC Barcelone attentif à la situation d'Anthony Martial

Peu titularisé depuis le début de saison (4 en 10 matches), l'attaquant de Manchester United Anthony Martial est à la recherche d'un nouveau défi pour la prochaine fenêtre des transferts prévue en janvier. Des envies confirmées par son agent Phillippe Lamboley à Sky Sports : «Anthony veut quitter United lors du prochain marché. Il a simplement besoin de jouer et il ne veut pas rester là où il est donc nous allons parler bientôt.»

Face à cette situation, le FC Barcelone serait attentif à son profil, voyant en lui un bon renfort dans un secteur offensif décimé (absences de Fati, Braithwaite et Aguero). Et ce en plus de la volonté de Ralf Rangnick d'alléger l'effectif des Red Devils : «S'il y a des joueurs qui n'ont pas de minutes, il est logique de leur parler individuellement et de chercher des solutions. Peut-être qu'un prêt pourrait être utile, mais il est encore trop tôt pour en parler.» A voir si le club blaugrana a les finances nécessaires pour supporter son salaire, estimé à 13 millions d'euros annuels.