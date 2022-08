Timo Werner justifie son retour à Leipzig

La suite après cette publicité

C'était attendu, c'est officiel depuis hier. Timo Werner (26 ans) a fait son grand retour à Leipzig, après une aventure compliquée de deux saisons du côté de Chelsea. L'Allemand, vendu 53 millions d'euros en 2020 et racheté 20 millions, a été présenté aux médias ce mercredi. L'occasion d'évoquer les raisons de son come back au sein de l'écurie de Bundesliga.

«Je suis très heureux d'être de retour à Leipzig. Les dernières 24 heures ont été très excitantes. C'était très amusant de voir autant de vieux compagnons tout de suite. Je me suis toujours senti extrêmement à l'aise ici. C'est aussi important pour moi d'être à nouveau un peu plus proche de ma famille. J'ai passé un bon moment en Angleterre. J'ai pu apprendre beaucoup là-bas et découvrir une autre ligue. Leipzig s'est bien développé en parallèle. Le club a gagné un titre et a de grandes ambitions comme Chelsea (...) Cela a très bien fonctionné entre Christopher Nkunku et moi à l'époque. Globalement, j'ai toujours suivi Leipzig et je sais que l'attaque est de qualité. Je veux y apporter ma contribution. Je veux utiliser mes qualités pour rendre l'équipe encore meilleure. Je suis content d'être de retour ici. Les fans m'ont toujours soutenu à Leipzig et j'ai vraiment hâte de revenir». A lui de jouer !