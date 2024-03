Angleterre : la raison de l’absence mystérieuse de Ben White dévoilée

L’histoire fait beaucoup parler en Angleterre. Joueur d’Arsenal depuis l’été 2021, Ben White (26 ans) s’est rapidement imposé comme un élément phare des Gunners. D’ailleurs, le club londonien l’a récemment prolongé jusqu’en 2028 (avec une année supplémentaire en option). Mais avec l’équipe d’Angleterre, c’est nettement différent. Avec quatre sélections au compteur, White s’était fait remarquer en quittant les Three Lions en pleine Coupe du Monde au Qatar pour « des raisons personnelles ». Depuis, White n’a plus jamais remis les pieds en sélection. Gareth Southgate a d’ailleurs confirmé que le Gunner avait demandé à ne pas être convoqué pour le rassemblement de ce mois-ci. «Nous avons reçu un appel d’Arsenal la semaine dernière pour nous dire que Ben White ne voulait pas être pris en considération pour les équipes anglaises. Il ne voulait pas être sélectionné et c’est vraiment dommage, c’est un joueur que j’aime beaucoup. Je l’ai emmené à l’Euro et à la Coupe du monde. Je lui ai parlé après le Qatar, j’avais à cœur de le choisir… il y avait clairement des réticences de sa part. »

Cet après-midi, le Telegraph pense avoir mis fin au mystère qui entoure cette mystérieuse absence de White en équipe nationale. Ce serait une remarque désobligeante de l’adjoint de Gareth Southgate, Steve Holland, qui serait à l’origine de ce malaise. Holland aurait fait cette remarque devant le reste de l’équipe, ce qui aurait été interprété comme un énorme manque de respect par White. Mais qu’a bien pu dire Holland pour vexer à ce point White ? Selon des indiscrétions relayées par le média anglais, lors d’un entraînement pendant le Mondial 2022, Holland aurait posé une question à Kyle Walker sur les performances de Manchester City de la saison précédente puis aurait fait pareil avec Ben White. Le Gunner aurait répondu qu’il n’en savait rien et Holland lui aurait alors dit, devant ses coéquipiers, qu’il ne s’intéressait pas au football. Depuis, Southgate nie cette version…