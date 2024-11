OM : Roberto De Zerbi explique le choix très contesté Geoffrey Kondogbia

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois prouvé qu’il savait se montrer efficace loin de ses bases. Incapable de gagner plus d’un match au Vélodrome, le club entraîné par Roberto De Zerbi vient d’aligner un cinquième succès à Nantes (2-1), en six déplacements. De quoi permettre aux coéquipiers d’Adrien Rabiot de se racheter un peu après leur défaite face au PSG (0-3), mais surtout de prendre la deuxième place du classement, devant l’AS Monaco.

Mais si l’OM est rentré de Nantes avec les trois points, la prestation de Geoffrey Kondogbia en défense centrale a de nouveau fait parler. Coupable d’un marquage trop lâche sur le but égalisateur de Tino Kadewere, l’ancien pensionnaire de Valence parvient à conserver sa place de titulaire aux côtés de Leonardo Balerdi alors que Derek Cornelius et Lilian Brassier, deux défenseurs centraux de métier, font banquette. Un constat sur lequel est revenu Roberto De Zerbi à l’issue du match. Et selon l’Italien, Kondogbia aurait encore de la marge face à ses concurrents.

Brassier n’est pas encore prêt

«J’ai fait autant de changements derrière parce que Merlin ne pouvait pas jouer plus de 60 minutes, Lirola avait des crampes et Cornelius s’est fait mal et a dû sortir. Kondogbia joue en défense parce que je cherche à avoir de la qualité et de la personnalité, surtout chez les centraux. Le jeu part de là. Je crois que Brassier arrivera à jouer avec personnalité, à faire ce que je veux, c’est-à-dire dans le jeu, manier la balle, chercher les joueurs entre les lignes. Mais c’est sûr qu’il doit s’améliorer. L’idée du jeu, c’est que tout part des défenseurs, qu’ils soient deux ou trois. Ils doivent avoir de la personnalité, du courage, de la qualité. Et c’est pour ça que je choisis Kondogbia. Ce n’est pas un défenseur, c’est un milieu. C’est pour ça qu’il joue pour donner quelque chose en plus en termes de qualité», a-t-il déclaré.

Enfin, à ceux qui se demandent si RDZ n’est pas trop inquiet à l’idée de voir ses centraux se retrouver trop souvent en situation de un contre un, l’Italien a envoyé un message à tout le monde, y compris à ses centraux. «Les défenseurs de l’OM doivent accepter de jouer les un contre un avec courage sinon ils n’ont rien à faire dans ce club. Ensuite, nous devons mieux jouer avec la balle. On doit mieux la gérer, mieux contrôler le match. Si vous le contrôlez, quand vous perdez la balle, vous êtes prêts à défendre. Si vous ne l’avez pas, quand vous perdez la balle, vous êtes plus à même à prendre des buts. Après, mon Marseille sera toujours offensif, c’est mon style. Quand je joue à l’extérieur, je ne viens pas pour faire 0-0. Je joue pour gagner des matches». C’est dit.