Nantes - OM : les notes du match

En clôture de la 10e journée de Ligue 3, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Nantes ce dimanche. Un match capital pour les Phocéens qui avaient l’opportunité de prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Pour ce faire, Roberto De Zerbi décidait d’aligner une équipe assez dense avec Ismaël Koné dans un rôle de meneur de jeu hybride et une attaque Rowe-Maupay-Greenwood. De l’autre côté, Antoine Kombouaré a misé sur un onze offensif avec une attaque à 4 composée de Moses Simon, Sorba Thomas, Mostafa Mohamed et Tino Kadewere. Dès lors, le spectacle était garanti à la Beaujoire. D’entrée, les Phocéens ont marqué leur emprise sur la rencontre. Dès la 7e minute, les Marseillais se sont procurés leur première occasion franche mais la frappe de Mason Greenwood a été réceptionnée par un Alban Lafont vigilant.

Et après des tentatives de Maupay (18e) et Rowe (22e), l’OM a enfin trouvé la faille peu avant la demi-heure de jeu. Trouvé suite à un centre venu de la gauche du très remuant Jonathan Rowe, Neal Maupay a ouvert le score d’un tacle opportun (0-1, 24e). Un but logique qui est venu récompenser la belle première période des Marseillais. Pour autant, sur la première occasion franche du FC Nantes, tout le bon travail de l’OM a été balayé. En effet, alors que Pedro Chirivella était proche de marquer contre son camp, Tino Kadewere a égalisé après une superbe reprise de volée du gauche (1-1, 39e). Avec ce but contre le cours du jeu, Nantais et Marseillais sont rentrés aux vestiaires sur un score de parité qui ne reflétait pas vraiment le scénario du premier acte.

Très belle opération pour l’OM !

Au retour des vestiaires, les débats ont été plus équilibrés, comme si ce but égalisateur avait donné plus d’espoirs aux locaux. Et même si cela ne s’est pas traduit en occasions nettes, les Canaris ont montré plus de mordant dans les duels. Pour autant, ces nouvelles résolutions n’ont pas permis aux Nantais de ne plus être exposés aux offensives marseillaises. Et sur l’une d’entre elles, le génie de Mason Greenwood a fait du mal à l’arrière-garde du FCN. En effet, trouvé dans l’axe, l’ancien prodige de Manchester United a tranquillement contrôlé avant d’armer une frappe rasante qui a trompé Alban Lafont de loin (1-2, 61e). Un but qui est venu réveiller les Nantais qui n’ont pourtant pas réussi à traduire leur frustration en un but. Écœuré par une parade de la tête de Rulli face à Mostafa Mohamed (63e), les Canaris ont également vu Tino Kadewere profiter des approximations d’une charnière Balerdi-Kondogbia friable avant de totalement se rater face au gardien argentin (68e).

En face, Adrien Rabiot a vu le poteau lui empêcher de débloquer son compteur avec Marseille (83e) avant que Derek Cornelius soit évacué sur civière suite à une glissade inquiétante. Dans la douleur et après 10 minutes de temps additionnel sous haute tension, le club de la Canebière est allé chercher un succès précieux. Une semaine après un Classique perdu, l’OM répond et se repositionne à la deuxième position du classement après ce succès mérité à Nantes. De son côté, Nantes fait la mauvaise opération : alors que plusieurs équipes mal classées se sont imposées ce week-end, les coéquipiers de Nicolas Pallois sont presque les seuls à s’être inclinés. Le club présidé par Waldemar Kita est désormais 14e.

- L’homme du match : Mason Greenwood (7) : rappelé à l’ordre par Roberto De Zerbi après sa piètre performance face au PSG, l’ailier anglais n’a pas tardé à se mettre en évidence. Juste techniquement, disponible pour ses partenaires, le numéro 10 de l’OM allumait une première mèche finalement détournée par Lafont (7e). Tout proche de trouver Rowe sur un nouveau centre dangereux, il aura constamment pris le dessus face à Cozza (75% de dribbles réussis, 2 tirs cadrés, 6 duels remportés sur 9 disputés). Dans tous les bons coups, le Britannique libérait finalement les siens d’une frappe limpide du gauche à l’entrée de la surface (61e). Un match très encourageant et une belle réponse apportée par l’ancien joueur de Manchester United.

Nantes

- Lafont (4) : face à la deuxième meilleure attaque du championnat, le gardien nantais a eu du travail face aux offensives phocéennes. S’il réalise une première parade importante sur la frappe de Mason Greewnood en début de rencontre (7e), il est abandonné par sa défense sur l’ouverture du score de Maupay (25e), puisque Pallois et Cozza ont totalement oublié le numéro 8 marseillais. Néanmoins, il doit nettement faire mieux sur le second but signé Greenwood, où il est mal placé. Il est ensuite sauvé par son poteau sur le tir de Rabiot (84e).

- Coco (5) : défensivement, le latéral droit a eu des problèmes à gérer Jonathan Rowe. Même lorsqu’il fut aidé par Sorban Thomas, il n’a pas pris le dessus sur l’Anglais, comme sur l’ouverture du score de Maupay (8e). En revanche, il a répondu présent offensivement en partant dans le dos de Merlin pour trouver Kadewere pour l’égalisation nantaise (39e, 1-1). En seconde période, Rowe a pris le dessus sur lui, comme en témoigne son faible taux de duels remportés (1 sur 5) ou cette succession de dribbles (55e). Remplacé par Kelvin Amian (70e).

- Castelletto (5) : s’il a été moins vu que son partenaire de la charnière centrale Pallois, l’international camerounais a moins été acculé et s’en est mieux sorti, comme sur cette intervention décisive (45e). Il termine avec trois duels gagnés sur les quatre qu’il a pu avoir durant ces 90 minutes. Un match globalement sérieux.

- Pallois (3,5) : face à la rapidité des ailiers marseillais et contre un Neal Maupay plus actif que passif, le rugueux défenseur et capitaine du FC Nantes a été dans le dur, multipliant les interventions plus que limites et les erreurs d’inattention. Sur le but marseillais, il oublie complètement Maupay dans son dos (25e). Il se rattrape quelques minutes plus tard en empêchant Rabiot de frapper (28e). En seconde période, il a montré un peu plus de sérénité et de solidité, même s’il est tout proche de l’expulsion dans le temps additionnel, après avoir fait preuve de frustration contre l’arbitre.

- Cozza (3,5) : face à un Mason Greenwood revanchard, l’ancien joueur de Montpellier était souvent loin de son vis-à-vis. Pas assez agressif sur l’Anglais, il doit l’empêcher de tirer en début de match (7e). Il oublie également Maupay sur le premier but de l’Olympique de Marseille et doit mieux suivre Greenwood sur son but (61e). À noter aussi de nombreux ballons perdus (10).

- Chirivella (3) : dans ce double pivot de l’entrejeu, l’ancien joueur de Liverpool a été dépassé par les transmissions phocéennes et a raté la plupart de ses interventions. Transparent pendant une grande partie de la rencontre, c’est à se demander si sa rencontre a réellement débuté.

- Douglas Augusto (3) : son partenaire espagnol du milieu n’a pas eu un match facile, et ce fut aussi le cas pour lui. Le milieu de terrain brésilien a été l’auteur d’une prestation insignifiante au cœur du jeu nantais, où il n’a pas su prendre le jeu à son compte et n’a pas fait le poids face à Højbjerg, Rabiot ou encore Koné. Sur le deuxième but marseillais, il se fait mystifier par un crochet de Greenwood avant la frappe de l’ancien joueur de Manchester United (61e). Remplacé par Bahereba Guirassy (80e).

- Thomas (3) : sur son aile droite, le joueur gallois n’a pas fait la moindre différence contre un Quentin Merlin de retour d’une longue indisponibilité et titulaire pour la première fois depuis le 31 août, même si sur le but nantais, c’est lui qui trouve Coco dans le dos de l’ex-Nantais. S’il a voulu être généreux dans l’effort défensif en aidant Coco à stopper Rowe, c’est plutôt raté. Sur le premier but de l’OM, il recule beaucoup trop face à l’ancien de Norwich City, passeur décisif pour Maupay (25e). Remplacé par Ignatius Ganago (68e), qui a eu le temps de toucher huit ballons et d’en perdre quatre.

- Kadewere (6) : l’ancien Lyonnais était sans doute le meilleur Nantais sur la pelouse. Certes, son équipe n’a pas beaucoup le ballon, mais cela ne lui a pas empêché d’aller presser - un minimum - les défenseurs marseillais pour gêner la première relance olympienne. Après avoir buté sur Gerómino Rulli sur cette tentative de ballon piqué (35e), il bat le portier argentin en reprenant de volée un centre de Coco pour l’égalisation (39e, 1-1). Par contre, il se rate complètement après avoir profité de la perte de balle de Kondogbia, avec cette frappe qui passe nettement au-dessus de la cage de Rulli (68e). Remplacé par Jean-Philippe Gbamin (80e).

- Simon (5) : le virevoltant ailier nigérian n’a pas eu beaucoup de ballons à exploiter (12) dans le premier acte. Mais sur les seuls qu’il a pu avoir, il a fait preuve de déchets, comme sur cette transition juste avant la pause (45e+4). Plus en vue dans le second acte, il a néanmoins eu du mal dans le dernier geste, dans la passe ou le tir, à l’instar de cette frappe dévissée (59e). Connu pour être un joueur rapide et explosif, il a enchaîné les mauvais alignements en fin de rencontre alors qu’il aurait pu apporter un véritable danger à la défense marseillaise et peut-être permettre à son équipe d’égaliser.

- Mohamed (3,5) : 19 ballons touchés en première période pour l’international égyptien, qui n’a pas posé le moindre problème à Leonardo Balerdi et à Geoffrey Kondogbia. En difficulté devant, il a tenté de moins l’être défensivement. Pourtant, il est proche de tromper son propre gardien avec ce ballon dévié de la tête qui heurte finalement la barre, après un corner défensif (29e). En deuxième période, il met Balerdi en difficulté sur les duels aériens mais pas au sol, à l’instar de son intervention après une conduite de balle très approximative de l’Égyptien (53e). Sur sa seule réelle occasion, il trouve la tête de Rulli après une passe en retrait de Cozza (65e). Remplacé par Matthis Abline (68e), qui n’a touché que quatre ballons.

OM

- Rulli (6,5) : auteur d’un très bon début de saison sous les couleurs olympiennes, le dernier rempart argentin a vécu un premier acte frustrant. Très tranquille en début de match, il sauvait une première fois les siens face à Kadewere (35e) mais ne pouvait strictement rien faire sur la nouvelle reprise de l’ancien Lyonnais (39e). Battu sur la seule véritable action construite du FCN, l’ancien de l’Ajax sauvait les siens au retour des vestiaires en détournant de la tête une reprise de Mohamed (64e). Auteur d’une nouvelle sortie inspirée pour précéder Abline, il a encore largement convaincu.

- Lirola (5) : titularisé au poste de latéral droit, l’Espagnol n’a pas tardé à se projeter offensivement pour apporter le danger dans la surface nantaise (2e). Sérieux défensivement, il n’a jamais été vraiment inquiété. Pour autant, sa performance globale reste assez neutre. Remplacé par Cornelius (69e), qui n’aura pas eu le temps de s’exprimer. Touché, il cédait lui aussi sa place. Remplacé par Rongier (87e).

- Balerdi (4,5) : après le cauchemar vécu contre le PSG, le capitaine phocéen était forcément très attendu face au FC Nantes. Sous pression, l’Argentin a d’abord répondu de la meilleure des manières en se montrant impérial. Juste sur l’ensemble de ses interventions au cours de la première demi-heure, il n’a jamais été dépassé jusqu’à l’égalisation de Kadewere où il ne pouvait que constater les dégâts (39e). Malheureusement pour lui, la suite de sa prestation restera bien moins convaincante. Trop friable et auteur de quelques bévues (10 ballons perdus), il a causé du tort à ses partenaires. Averti pour contestation dans les derniers instants, le numéro 5 marseillais va devoir trouver plus de constance dans les semaines à venir…

- Kondogbia (3,5) : préféré à Cornelius et une nouvelle fois titularisé dans l’axe de la défense olympienne, le Centrafricain a vécu une soirée très compliquée. S’il a d’abord été précieux dans la première relance, il a progressivement perdu le fil. Beaucoup trop laxiste dans son marquage sur l’égalisation, il a ensuite multiplié les remises imprécises et les placements douteux. Un manque de sérénité coupable, à l’image de ce nouveau contrôle raté, tout proche de profiter à Kadewere (67e). Replacé dans l’entrejeu après l’entrée en jeu de Brassier, il a retrouvé quelques couleurs. Une prestation toutefois insuffisante (0/4 dans le duel).

- Merlin (5) : de retour dans le onze marseillais face à son ancien club, le latéral gauche de l’OM a globalement bien travaillé dans son couloir. S’il est battu dans son dos sur l’égalisation nantaise, il a pour le reste bien bloqué les montées nantaises, tout en apportant sur le plan offensif. Trop juste physiquement, il quittait finalement la pelouse nantaise après l’heure de jeu. Remplacé par Murillo (59e), régulièrement pris dans son dos en fin de match et mis en difficulté par la vivacité de Simon.

- Rabiot (3,5) : aligné dans un rôle de milieu relayeur à la Beaujoire, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’a clairement pas brillé en clôture de cette 10e journée de Ligue 1. Très timide et coupable de nombreux déchets dans la transmission, il n’a pas non plus été en réussite offensivement. Encore trop fragile au retour des vestiaires, il a mis en difficulté ses partenaires en perdant quelques ballons précieux (13 au total) et de nombreux duels (4/13). Un match à oublier pour l’international français, malgré cette frappe du droit fracassant le poteau de Lafont (84e).

- Höjbjerg (6) : patron de l’entrejeu phocéen depuis son arrivée sur la Canebière, l’international danois a une nouvelle fois pris le jeu à son compte. Dans un rôle de sentinelle, l’ancien milieu de Tottenham a dicté le rythme, haussé la voix quand il le fallait et distribué avec précision. Solide dans le duel (4/5, 10 ballons récupérés), il a bien quadrillé sa zone même si son impact aura été un peu moins flamboyant qu’à l’accoutumée.

- Koné (4) : positionné un peu plus haut sur le terrain, le numéro 51 marseillais, arrivé de Watford l’été dernier, a réalisé une prestation très mitigée. S’il a fait preuve d’une rigueur certaine sur le plan défensif, il s’est en revanche montré bien trop timide dans un match où l’OM se devait de réagir. De moins en moins en vue au fil des minutes, il était finalement rappelé par RDZ. Remplacé par Luis Henrique (59e), positionné dans un rôle inédit de milieu relayeur et à l’origine du second but marseillais.

- Greenwood (7) : voir ci-dessus

- Maupay (6) : préféré à Wahi pour débuter à la pointe de l’attaque marseillaise, l’ex-joueur de Brighton s’est avéré très précieux dans son rôle de numéro 9. Mobile, intelligent dans ses déviations et tout proche d’ouvrir le score sans un retour salvateur de Cozza (18e), il était finalement récompensé de ses efforts peu avant la demi-heure de jeu. Sur un centre parfait de Rowe, il coupait la trajectoire pour lancer les siens (24e). Moins touché par la suite, il a malgré tout soulagé l’OM grâce à ses nombreux décrochages et son implication défensive. Prometteur.

- Rowe (6) : facteur X de l’OM lors du succès renversant contre l’OL et percutant à chaque apparition, l’ailier de 21 ans débutait une nouvelle fois dans le couloir droit de l’attaque phocéenne. Pour le plus grand bonheur des supporters olympiens. Après une première frappe enroulée non cadrée (22e), il délivrait un caviar pour Maupay pour l’ouverture du score (24e). Disponible pour ses partenaires et percutant sur chacune de ses prises de balle, il a souvent déstabilisé l’arrière-garde nantaise. Auteur d’une nouvelle frappe (58e), il cédait finalement sa place après une prestation cohérente. Remplacé par Brassier (69e), positionné dans l’axe de la défense et globalement attentif en fin de rencontre.