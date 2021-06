Le Sparta Prague révèle ses maillots pour la saison 2021-2022 !

Quelques jours après avoir annoncé son partenariat avec adidas, le Sparta Prague donne le ton en République Tchèque et lance déjà la saison prochaine en dévoilant ses nouvelles tuniques.

Alors que la club de la capitale tchèque était équipé par Nike depuis le milieu des années 90', adidas fait son grand retour sur les tuniques du Sparta après son départ en 1994. Dans l'histoire du club fondé en 1893, les couleurs traditionnelles des maillots ont toujours été respectées alors que les designs varient d'une année à l'autre, pouvant être assez classiques ou plutôt originaux.

Pour marquer son grand retour, la marque aux trois bandes n'a pris aucun risque en dévoilant des maillots très simples. La tunique qui sera portée à la Generali Arena se dévoile ainsi dans son rouge bordeaux habituel qui est accompagné par du blanc sur le bout des manches, le col en V, le logo et les trois bandes adidas ainsi que le sponsor maillot.

Le maillot extérieur est lui aussi sans fioriture. On retrouve des couleurs inversées avec cette fois une base blanche accompagnée d'une touche de rouge bordeaux au niveau des flocages, du bout des manches, du col, du logo et des bandes adidas. Des chaussettes et un short rouge bordeaux complètent cette nouvelle tenue que les hommes Pavel Vrba porteront lors de leurs déplacements.