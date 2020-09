Leeds : l'incertitude grimpe autour de Marcelo Bielsa

Le 20 août dernier, le Daily Telegraph annonçait la bonne nouvelle aux fans de Leeds : Marcelo Bielsa est d'accord pour prolonger son contrat avec le club promu en Premier League. Une information rassurante tant l'entraîneur argentin est un habitué des départs fracassants et inattendus. Oui mais voilà, 15 jours plus tard, alors que la Premier League redémarre le 12 septembre, aucune annonce officielle n'a été faite. La prolongation de contrat tant attendue n'existe pas encore. Comme le relève le quotidien argentin La Nacion, il n'y a aucune trace de Marcelo Bielsa sur le site officiel de Leeds et sur les premières photos de la préparation de la saison en cours.

La suite après cette publicité

Les joueurs sont mis en avant, par exemple, pour la présentation du nouveau maillot et plus globalement des nouveaux équipements, mais Bielsa, star actuelle du club du Yorkshire, est introuvable. Faut-il dès lors craindre un nouveau rebondissement digne de la réputation d'El Loco ? Capable de claquer la porte de l'OM après une journée ou de tourner les talons à la Lazio avant même sa présentation officielle, Bielsa est coutumier des psychodrames internes. Selon La Nacion, un problème de durée de contrat existerait, Leeds proposant deux années à l'Argentin, qui n'en souhaiterait qu'une, comme à son habitude.

Un mercato estival copieux

Cependant, plusieurs éléments incitent à l'optimisme. Comme les photos du manager argentin, habillé aux couleurs du club (et avec les nouveaux équipements), prises par les fans qui l'ont récemment croisé. Marcelo Bielsa est bien présent à Leeds et il était là pour le dernier match amical perdu par les siens face à Stoke City (0-3), même s'il est resté en retrait durant la rencontre laissant son adjoint donner l'essentiel des consignes. Son staff a jusque-là géré l'intersaison et le programme des entraînements.

En août, la presse anglaise expliquait que Bielsa attendait des garanties sur le mercato estival avant de prolonger l'aventure. Or, Leeds a sorti le chéquier pour s'offrir l'attaquant international espagnol Rodrigo (près de 40 M€, record d'achat), a déboursé 14,4 M€ pour le défenseur central allemand, également international, Robin Koch, a recruté définitivement les prêtés Helder Costa (17,7 M€) et Illan Meslier (6,5 M€) et recruté 4 jeunes prometteurs qui peuplaient les centres de formation de clubs anglais. Tout cela est de nature à rassurer le méfiant Bielsa, mais tout peut vite dégénérer avec El Loco. Sera-t-il sur le banc dans 9 jours pour affronter le Liverpool de Jürgen Klopp ?