Ligue 2 : Troyes plombe Caen, le PFC confirme contre Grenoble

Suite de cette 10e journée de Ligue 2 avec deux résultats importants en haut et en bas du classement. Lanterne rouge, Troyes a créé la surprise en allant gagner à Caen (1-0), qui ne va décidément pas bien. Un but signé Saïd juste avant la pause (45e+4) aura suffi aux hommes de Stéphane Dumont, qui en profitent pour recoller au wagon juste devant, même s’ils restent bons derniers. Ils n’ont plus qu’un point de retard sur les Normands, 15es.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Paris FC 24 10 11 8 0 2 19 8 7 Grenoble 16 10 6 5 1 4 17 11

À l’opposé, dans le classement, le PFC enchaîne une 5e victoire consécutive en venant à bout de Grenoble (2-1) cet après-midi. Des buts de Maxime Lopez (38e) et Ilan Kebbal (45e) sur coup-franc ont donné un break d’avance au club de la capitale, qui a su résister au retour de son adversaire. La réduction de l’écart de Ba (82e) pour les Isérois permet simplement d’alléger le score. Les Parisiens ont désormais 4 points d’avance en tête de la Ligue 2.

Les résultats des matchs de 14h :

Caen 0 - 1 Troyes : Saïd (45e+4)

Paris FC 2 - 1 Grenoble : Lopez (38e), Keball (45e) ; Ba (82e)