Quentin Merlin prolonge avec le FC Nantes

Très proche de descendre en Ligue 2 la saison dernière, le FC Nantes s'est maintenu sur le fil et se redresse bien cette année. Actuellement 9e de Ligue 1, le club va assurer sa place dans l'élite et peut d'ores et déjà s'occuper de la suite, comme par exemple prolonger le contrat de Quentin Merlin (19 ans).

La suite après cette publicité

Inconnu du grand public en début de saison, le latéral gauche s'est affirmé jusqu'à devenir le titulaire au poste d'Antoine Kombouaré. Il est récompensé d'une prolongation de deux années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Il a même été appelé par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoirs durant la trêve internationale.