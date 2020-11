ASSE-LOSC : la réaction à chaud de Christophe Galtier

Le LOSC a donc manqué l'occasion de rejoindre le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Les Dogues n'ont pu faire mieux que ramener un match nul de Geoffroy-Guichard face à une valeureuse formation stéphanoise (1-1). Interrogé quelques minutes après la rencontre, Christophe Galtier n'a pas forcément digéré le penalty accordé par l'arbitre aux Stéphanois.

« On a été transparents, absents des débats en première mi-temps. On a dégagé des ballons, jeté des ballons. On était pas bien, pour quelles raisons je ne sais pas. Mais y'a quand même un fait de match. Saint-Etienne a gagné la première période, nous avons gagné la deuxième. Mais il y a un fait de match important, je reste assez surpris qu'on ne consulte pas le VAR, je ne sais pas ce qui se dit dans les oreillettes. C'est quand même rare de voir un penalty sifflé de cette manière là alors que mon joueur voulait donner un ballon de la tête en direction du gardien, » a ainsi commenté Galtier sur la chaîne Téléfoot.