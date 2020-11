Ligue 1 : l'AS Saint-Etienne stoppe l'hémorragie et tient tête au LOSC

A l'occasion de la douzième journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne accueillait le LOSC à Geoffroy-Guichard. Les Verts qui restaient sur sept défaites consécutives en championnat espéraient bien rompre cette spirale négative face à une formation nordiste séduisante ces dernières semaines. Côté Dogues, l'objectif demeurait limpide : revenir à hauteur du PSG au classement. Pour cette affiche de 21 heures, Claude Puel alignait un 4-3-3 et titularisait notamment ses cadres Debuchy, Khazri et Hamouma. Côté nordiste, Christophe Galtier s'appuyait sur un 4-4-2 avec les titularisations notamment de Yilmaz, Soumaré et Lihadji.

Il fallait attendre la 14ème pour entrevoir la première occasion du match. Sur la droite, Camara débordait et centrait pour Trauco dont la lourde frappe était repoussée par Maignan. Après une première demi-heure plutôt fermée, l'AS Saint-Etienne ouvrait le score. Suite à une longue transversale de Bouanga, Bradaric manquait sa remise sur Maignan et percutait Khazri dans la surface. L'arbitre indiquait le point de penalty. Wahbi Khazri ne tremblait pas et transformait la sentence (1-0, 33e). Juste avant la pause, les Verts manquaient le break. Khazri alertait Hamouma dans la surface dont la volée était renvoyée par Maignan (44e).

Le LOSC rate le coche

Les hommes de Christophe Galtier bouclaient la première mi-temps sans s'être procurés la moindre occasion... Au retour des vestiaires, le LOSC montrait un visage plus entreprenant et Luiz Araujo voyait son centre fuir Yilmaz pourtant à l'affût (52e). L'attaquant voyait une minute plus tard son coup-franc repoussé par Moulin. Les Dogues prenaient le jeu à leur compte, suite à un corner frappé par Lihadji, André voyait sa tête heurter la transversale (62e). Fort logiquement les Nordistes égalisaient.

Sur la gauche, Bradaric distillait un bon centre pour Yilmaz qui remisait sur Ikoné dont la frappe croisée trompait Moulin (1-1, 65e). Lille ratait une belle opportunité de prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure. Sur la droite, André réalisait un petit festival et centrait pour Yilmaz dont la frappe passait au dessus (77e). Les Verts pliaient mais ne rompaient pas et Bouanga tentait un lob qui ne surprenait pas Maignan (82e). Avec ce résultat nul, Saint-Etienne mettait fin à une série de sept défaites consécutives en Ligue 1 et le LOSC revenait à deux longueurs du PSG au classement.

