OM : José Anigo cartonne Vincent Labrune

Cette année, l'Olympique de Marseille célèbre les 10 ans de son dernier titre de champion de France. A cette occasion, l'ex-directeur sportif du club phocéen José Anigo est revenu sur sa collaboration avec Jean-Claude Dassier, président du club à cette époque. Pas vraiment réputé pour être du sérail, Dassier a néanmoins su obtenir le respect d'Anigo. Contrairement à un certain Vincent Labrune...

« J’ai beaucoup de respect pour lui parce que contrairement à d’autres, par exemple Vincent Labrune, Jean-Claude est un homme courageux. (…) Vincent Labrune a voulu se donner l’image de quelqu’un qui connaissait le football, mais ce n’était pas le cas. Pape Diouf était largement supérieur à lui et Jean-Claude (Dassier) a eu l’honnêteté de dire très vite qu’il ne maîtrisait pas le football. Et qu’on le veuille ou non, ça restera un président qui a gagné », a-t-il déclaré à La Provence.