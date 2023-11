Le Havre, bien plus qu’un tube de l’été !

Le résultat est aussi flatteur sur le papier que frustrant dans le scénario. Samedi soir, devant les quelques 23 000 spectateurs présents au Stade Océane, Le Havre a – une fois de plus – prouvé que son actuel septième place en Ligue 1 ne devait rien au hasard. Alignés en 5-4-1, les Ciel et Marine ont, en effet, tenu la dragée haute à une équipe de l’AS Monaco, souvent louée pour son réalisme offensif et sa capacité à asphyxier l’adversaire. Loin de ce constat, le promu normand a finalement livré un énorme combat pour faire déjouer les Rouge et Blanc, étrangement amorphes. Il restera pourtant ce sentiment de frustration… La faute à ce penalty obtenu par Emmanuel Sabbi dans les derniers instants mais manqué par Samuel Grandsir, ancien de la maison monégasque (90+10e). Qu’importe, au-delà du point glané (0-0), le HAC aura surtout confirmé les belles valeurs aperçues depuis le début de la saison. Soudé, prêt à se sacrifier pour l’autre, combatif et porté par des supporters qui se prennent à rêver, le collectif havrais impressionne.

«(J’ai) pas mal de regrets avec ce pénalty. Malgré tout, quand ce sentiment d’inachevé va se dissiper, il restera quand même un gros contenu et, pour moi, en tant qu’entraîneur et pour le club, ça doit être aussi bien une fierté qu’un optimisme pour l’avenir. Si on produit ça régulièrement, on s’en sortira. Ce qui nous a manqué aujourd’hui pour prendre deux points de plus, on le récupérera plus tard. C’est une belle soirée qui montre la capacité d’adaptation du groupe. On tient la dragée haute à une équipe qui a été un rouleau compresseur offensivement jusqu’ici. Je pense qu’on a mis tout ce qu’il fallait en place pour limiter les dégâts et les occasions monégasques ont été relativement éparses, ce qui est le signe de l’application des garçons, de leur travail et de leur rigueur», analysait, à ce titre, Luka Elsner en conférence de presse. Présents en zone mixte, Abdoulaye Touré, auteur d’une très grosse prestation dans l’entrejeu, et Loïc Nego souhaitaient également retenir le positif malgré le scénario défavorable. Et pour cause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 24 12 11 7 3 2 25 14 7 Le Havre 15 12 -1 3 6 3 12 13

André Ayew, symbole d’un club ambitieux !

Avec 15 points en 12 journées, le HAC n’est qu’à cinq petites longueurs du LOSC et de l’autre très belle surprise, le Stade de Reims. Surtout, le club normand compte d’ores et déjà six points d’avance sur Clermont, tombeur du FC Lorient ce week-end. Auteur de 3 victoires, 6 nuls et 3 défaites depuis la reprise, le HAC se distingue par une défense rigoureuse (13 buts encaissés). Plus encourageant encore, les coéquipiers d’Arouna Sangante, actuel plus jeune capitaine de L1 et récemment interrogé par nos soins sur son ascension, ne sombrent pas face aux cadors de L1. Excepté cette lourde défaite contre l’OM (0-3), Le Havre a ainsi tenu tête aux Asémistes, au RC Lens lors de la 9e journée mais également au Stade Rennais (2-2) le 27 août dernier. Un départ canon notamment justifié par le mercato ambitieux réalisé par Mathieu Bodmer, Mohamed El Kharraze et Julien Momont, l’été dernier. En enrôlant Rassoul Ndiaye, Daler Kuzyaev, Abdoulaye Touré, Yoann Salmier, Loïc Nego, Kandet Diawara, Issa Soumaré, Emmanuel Sabbi ou encore Mohamed Bayo, le HAC s’est ainsi donné les moyens - sans moyen - de croire en ses rêves de maintien, ou plus.

À ce titre, comment ne pas évoquer le dernier coup de maître réalisé par les dirigeants normands. Dans l’ombre et à la surprise générale, le HAC a ainsi annoncé, officiellement, l’arrivée d’un certain André Ayew, présenté au Stade Océane avant la réception de l’AS Monaco, samedi soir. Libre de tout contrat après son passage à Nottingham Forest, le Black Star aux 114 sélections (24 réalisations) va alors apporter toute son expérience (182 rencontres disputées dans l’élite française pour 47 buts et 19 passes décisives), sa combativité et cet état d’esprit irréprochable sur le terrain. Autant de valeurs soulignées par son nouveau coach Luka Elsner, comblé par «ce cadeau de Noël avant l’heure». «Ca va amener un gros plus à l’effectif, un joueur avec beaucoup d’expérience, une grosse qualité humaine et sportive, c’est tout bonus pour nous. On a déjà échangé un peu et on voit tout de suite qu’humainement c’est top donc c’est de bon augure pour la suite», précisait de son côté Abdoulaye Touré en zone mixte. Après la trêve internationale, le HAC se déplacera sur la pelouse du FC Nantes avant deux réceptions de gala contre le PSG puis face à l’OGC Nice. Au regard des performances réalisées en ce début de saison, les Havrais peuvent légitimement espérer de grandes choses. Oui, le tube de l’été s’en est allé, l’hiver approche mais le HAC est toujours aussi bouillant.