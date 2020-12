Real Madrid : Kylian Mbappé vs Erling Håland, le débat qui enflamme la capitale

La suite après cette publicité

Le rendez-vous est pris. L'été 2021 risque de bouleverser - positivement l'espèrent ses dirigeants - la suite de l'histoire du Real Madrid. On le sait, les Merengues voient les choses en grand pour ce prochain marché des transferts. Un nom revenait, de façon incessante, pour devenir le nouveau galactique du champion d'Espagne : celui de Kylian Mbappé. Les chemins du Français et du club de la capitale espagnole semblent condamnés à se croiser dans les années à venir. Et la possibilité de le voir revêtir la tunique blanche prend de l'ampleur au fur et à mesure que la fin de son contrat (juin 2022) approche... L'écurie de Liga est, de plus en plus, en position de force dans cette affaire, d'autant plus qu'elle peut s'appuyer sur un petit pactole mis de côté au fil de ces dernières années malgré la crise du coronavirus qui a fait, comme à Paris, assez mal aux comptes courants du club.

La question n'est d'ailleurs pas vraiment de savoir si le Real Madrid est en mesure de recruter Kylian Mbappé, ou s'il est réaliste d'imaginer le Bondynois être présenté dans un Santiago Bernabéu, on l'espère, bondé. La réponse est simple : oui. Même si, évidemment, tout ne dépendra pas de l'institution présidée par Florentino Pérez, alors que Leonardo et Nasser ont encore leur carte à jouer pour le convaincre de rester. En revanche, une autre interrogation surgit dans la tête des observateurs, fans et, peut-être même dans le cerveau des dirigeants madrilènes : faut-il recruter Kylian Mbappé ? Est-il le joueur autour duquel le Real Madrid doit construire son projet pour la prochaine décennie ?

La cote de Mbappé est intacte en Espagne

Il faut dire que, dans le même temps, d'autres joueurs d'un âge environnant celui du Français cartonnent et font tourner la tête des fans vikingos. En Espagne, on parle ainsi de plus en plus d'Erling Håland, qu'on ne présente plus. Il suffit d'une simple oreille baladeuse près d'un comptoir de bar ou de passer cinq minutes devant une émission TV ibérique pour entendre le nom de "jálan" (prononcé à l'espagnole, NDLR) revenir encore et encore. S'ils devaient miser sur un joueur l'été prochain, une bonne partie des aficionados pencheraient clairement pour le Norvégien. Un récent sondage du quotidien AS dévoilait que 64% des fans interrogés préféraient recruter la star du Borussia Dortmund plutôt que le champion du Monde 2018. Il n'y a pas si longtemps, le Français faisait pourtant l'unanimité, à tel point qu'on se rappelle de quelques chants réclamant son arrivée lors de la présentation d'Eden Hazard en 2019.

Les Madrilènes ont-ils tourné leur dos à Mbappé ? Pas vraiment. S'il est de plus en plus critiqué en France, à juste titre ou non, le Parisien conserve une belle cote en Espagne. Il faut dire que chez nos confrères espagnols, vecteurs de l'opinion publique, on ne regarde que très peu les prestations du Paris Saint-Germain en Ligue 1, et même en Europe, surtout cette saison où les clubs espagnols ont joué en même temps que le Paris Saint-Germain. Certains journalistes que l'on croise dans les tribunes de presse du Santiago Bernabéu nous le confient sans langue de bois : la Ligue 1, ils ne regardent pas ! Une vision ethnocentrée qui empêche à beaucoup de prendre conscience de certains défauts du jeu du principal concerné. Au pays de Cervantes, on reste ainsi convaincu que Kylian Mbappé est ce joueur capable d'empiler les Ballon d'Or les saisons prochaines, avec ce Mondial 2018 et ce match face à l'Argentine qui est toujours dans les mémoires.

Le profil du Norvégien a tout pour plaire

Pourquoi ne veulent-ils donc plus de lui ? S'il y a un profil de joueur qui plaît à Madrid, c'est celui de buteur pure race, qui, au delà des statistiques qui se doivent d'être reluisantes, tourne à l'instinct et transforme en or tout ce qu'il touche dans la surface adverse. Du bling-bling, mais aussi du sacrifice et du travail. S'il y a un joueur qui symbolise tout ça, c'est Raul Gonzalez, idole des foules pendant de longues années. Håland, dans un registre différent, semble remplir les cases, du moins de la façon dont il est présenté en Espagne. Et depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ce qui a manqué au Real Madrid, c'est du but. Bien sûr, Kylian Mbappé est capable de terminer une saison avec une vingtaine de buts au compteur, mais il n'a pas ce profil de buteur, et en Espagne, il est plutôt vu comme un joueur de couloir, similaire à ce qu'a pu être Gareth Bale (en termes de façon de jouer). En Espagne, on le dit souvent, pour gagner il faut un top gardien et un top buteur...

Un autre argument important qui ressort de nos discussions avec les journalistes couvrant l'actualité du Real Madrid ou avec des fans est le manque de machines à buts en Europe. Pour eux, les joueurs comme Håland sont bien plus rares que ceux ressemblant à Kylian Mbappé. Au sein de l'effectif merengue même, on compte beaucoup sur Rodrygo et Vinicius Junior (le premier plus que le deuxième tout de même, NDLR), joueurs qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques que le joueur originaire de la Seine Saint-Denis mais qui jouent à une position et dans un registre dans lesquels jouerait le Français s'il venait à évoluer sous les ordres de Zidane. Plus qu'une question de niveau pur, c'est une affaire de profil et d'opportunité de marché qui commence à faire pencher le débat en faveur du joueur du BVB. Désormais, c'est Florentino Pérez, José Luis Sanchez et Zinedine Zidane qui auront le dernier mot...