Kang-in Lee va rentrer à Paris après sa blessure avec la Corée du Sud

Un coup dur pour le PSG. Touché à la cheville lors du match nul entre la Corée du Sud et Oman (1-1), Lee Kang-In avait quitté le terrain en larmes et avec des béquilles. Malgré des premiers examens rassurants, le milieu parisien va finalement rentrer à Paris pour poursuivre ses soins. Son sélectionneur, Hong Myung-bo, a confirmé la nouvelle en conférence de presse : « Avec Lee Kang-in, les tests ont montré que sa blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions. Je viens d’avoir une conversation avec lui et j’ai pu réaffirmer son engagement envers l’équipe nationale. Cependant, il est tout aussi important pour son club que pour l’équipe nationale. Nous avons décidé de le laisser partir, lui et deux autres joueurs blessés de l’équipe nationale. »

Son absence pourrait durer jusqu’à deux semaines selon The Korea Times et l’agence Yonhap, qui rapportent des propos du staff médical sud-coréen. Il manquerait ainsi les matchs contre Saint-Étienne (29 mars), Dunkerque (1er avril) et Angers (5 avril), mais pourrait être rétabli pour les quarts de finale décisifs de Ligue des Champions face à Aston Villa (9 et 15 avril). Du côté de la sélection, le joueur va également manquer la prochaine rencontre face à la Jordanie, mardi prochain.