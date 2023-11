Everton : la prise de position forte de Mikel Arteta après le retrait de points

Après avoir longtemps flirté avec la zone de relégation, Everton s’est donné de l’air ces dernières semaines en enchaînant les bons résultats (trois victoires en cinq matchs) pour remonter au quatorzième rang. Mais durant la trêve internationale de novembre, les Toffees ont glissé à l’avant-dernière place du championnat avec quatre unités après avoir été sanctionnés d’un retrait de dix points par la Premier League pour avoir enfreint les règles liées au flair-play financier.

Si cette sanction, historique, a fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, elle continue d’en faire réagir certains à l’image de Mikel Arteta. Passé par le club de la Mersey comme joueur entre 2005 et 2011 (196 apparitions, 34 buts), l’actuel entraîneur d’Arsenal, visiblement touché par la situation des pensionnaires du Goodison Park, a eu des mots forts à l’égard de son ancienne formation. «Je me sens très lié à ce club. C’est un moment difficile. Il est évident que cela met le club dans une position difficile, mais il a été dans beaucoup d’autres positions difficiles et il trouve toujours un moyen de s’en sortir. S’il y a une qualité qui, à mon avis, décrit ce club, c’est le courage, la détermination et le combat. Ils se battront contre n’importe quoi et je leur souhaite le meilleur», a-t-il exprimé en conférence de presse en marge du déplacement des Gunners à Brentford.