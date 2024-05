L’AS Monaco pousse très fort pour Christian Mawissa !

Au-delà de sa capacité à dénicher des joueurs à fort potentiel à moindre coût grâce à la data (Thijs Dallinga, Branco van den Boomen Zakaria Aboukhlal pour ne citer qu’eux), le TFC dispose de quelques talents d’envergure formés au club. Après Bafodé Diakité (parti depuis au LOSC) et plus récemment Guillaume Restes, c’est au tour de Christian Mawissa d’exploser aux yeux du grand public. Peu utilisé en début de saison, le natif de Saint-Jean-de-Verges, déjà titulaire en équipe de France U19, explose littéralement depuis son intégration dans l’équipe au mois de décembre notamment lorsque Logan Costa et Moussa Diarra sont partis à la CAN. Une chance qu’il a parfaitement saisi et de quelle manière !

La suite après cette publicité

Capable d’évoluer à tous les postes de la défense, le très puissant défenseur de 19 ans impressionne la plupart des observateurs de par sa puissance, sa rapidité, sa sérénité et surtout sur sa facilité à jouer aussi bien du pied droit que du pied gauche, ce qui lui permet de pouvoir évoluer à tous les postes de la défense. Disposant d’une marge de progression énorme, Christian Mawissa s’est rendu indispensable, écoeurant plus d’un attaquant (Elye Wahi s’en souvient encore) et a enchaîné les titularisations durant une deuxième partie de saison uniquement stoppée en fin de saison par une blessure à la cheville à la mi-avril.

À lire

Trophée des Champions : Monaco défiera le Paris Saint-Germain

Le prix de Christian Mawissa s’envole !

De quoi faire saliver déjà bon nombre de clubs depuis quelques mois maintenant. Mais il y en a un plus précisément qui a déjà passé à la vitesse supérieure, l’AS Monaco. Intéressé par le phénomène toulousain, le club de la Principauté n’a pas encore trouvé d’accord avec le TFC qui répète à qui veut l’entendre par l’intermédiaire de Damien Comolli qu’il ne veut pas s’en séparer. « Je ne sais pas si Christian est regardé par de grands clubs. Je suppose que oui, car il joue en Équipe de France U19 et qu’il ira rapidement avec les U21. Il a aussi fait des performances énormes en championnat et en Ligue Europa. Qu’il soit regardé, ça ne m’étonne donc pas. Qu’on soit sollicité, ça m’étonnerait. Je ne sais pas quelle est la valeur de Christian. Quand je ne veux pas vendre un joueur, je ne donne pas de valeur. Ce serait beaucoup beaucoup de dizaines de millions d’euros. Il n’est pas transférable », expliquait-il en conférence de presse dans des propos retranscrits par Les Violets.com.

La suite après cette publicité

Une déclaration habituelle de la part du dirigeant toulousain qui avait déjà fait la même l’an passé avec Farès Chaibi… finalement transféré en fin de mercato à Francfort. Selon nos informations, l’opération est très clairement en bonne voie. Le joueur, qui connaît la réputation du club du Rocher et sa capacité à faire briller de jeunes joueurs, est chaud pour rejoindre la Principauté et l’ASM, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, compte bien faire de Mawissa l’un de ses futurs joueurs-cadres. Il faut désormais se mettre d’accord entre les deux clubs. Parties aux alentours de 10 M€, les discussions s’envolent et devraient osciller entre 15 et 20 M€. Mais quand on aime, on ne compte pas, même pour un joueur qui n’a que 15 matches de Ligue 1 dans les jambes…