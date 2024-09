France - Italie : l’incroyable prise de pouvoir du nouveau leader Bradley Barcola

L’heure de la première trêve internationale est arrivée. L’occasion pour certains joueurs, auteurs d’une solide entame de saison dans leur club, de surfer sur leur forme actuelle et ainsi continuer à engranger confiance et expérience. L’Equipe de France, sortie en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne, se retrouvait sur le pré du Parc des Princes ce vendredi soir pour y affronter l’Italie de Luciano Spalletti. Deux nations diamétralement opposées entre une Nazionale en éternelle reconstruction et des Bleus en recherche de nouveaux jeunes éléments à greffer aux cadres déjà présents. Pour cette affiche, Didier Deschamps a notamment récompensé Bradley Barcola en le lançant dans le onze de départ dès le début du match : sixième sélection avec les Bleus et deuxième titularisation dans sa jeune carrière. Un choix logique compte tenu de sa bonne forme à Paris (3 buts en 4 journées). Pourtant tout n’était pas gagné d’avance pour cette titularisation dès le premier match de la trêve.

Malgré les belles impressions affichées sur les premières rencontres avec le Paris Saint-Germain, Didier Deschamps avait préféré temporiser en calmant les ardeurs des journalistes : «Il était avec nous à l’Euro, il a montré de belles choses et fait un très bon début de saison. Évidemment, son positionnement, c’est à gauche aussi. C’est pour ça que je l’avais pris à l’Euro. C’est un jeune joueur, il a encore des paliers à franchir, mais de là à dire qu’il est indéboulonnable…». Néanmoins, le sélectionneur des Bleus cache bien son jeu et a donc logiquement titularisé l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sur l’aile gauche de l’attaque, alors entouré de Kylian Mbappé, Michael Olise et Antoine Griezmann. Et une chose est sûre : le natif des Rhône-Alpes a marqué beaucoup de points et a envoyé un message au staff de l’Equipe de France. Dans cette gifle reçue par l’Italie, Barcola fait figure d’exception et devrait ainsi tirer son épingle d’un jeu bien triste auquel se sont prêtés les Bleus.

Barcola impressionne la France entière !

Difficile de commencer une rencontre d’une meilleure manière qu’en inscrivant un but dès la 13ème seconde de jeu. En effet, en trouvant le chemin des filets à cette vitesse, Bradley Barcola est devenu le buteur le plus rapide de l’histoire de l’Equipe de France. Un moyen pour lui de marquer les esprits sans perdre de temps pour sa deuxième titularisation : «Je suis fier de marquer ce premier but ici, mais dommage de cette défaite, on aurait pu faire mieux. J’ai vu que Kylian était sur le côté, mais Gigio avait anticipé, donc j’ai croisé ma frappe et cela a payé. Je pense être prêt, donner le meilleur à chaque match quand je suis titulaire. C’est au coach de décider. Je prends du plaisir à jouer, je profite», a précisé le joueur du PSG. Surtout que l’action illustre réellement toutes les forces de Barcole et son rôle dans une attaque. Servi en retrait dans son couloir, Giovanni Di Lorenzo s’est ainsi fait subtiliser le ballon par Bradley Barcola dès le coup d’envoi. Lancé à toute vitesse, il est rentré dans la surface, a pris les informations calmement avant d’ajuster Gianluigi Donnarumma à bout portant. Calme, concentration, intelligence, propreté… Le Bradley Barcola 2024/2025 continue de briller mais cette fois-ci sur la scène internationale avec sa sélection. Avec cette réalisation, Bradley Barcola a marqué lors de chacun de ses 4 matchs en club et sélection cette saison. Un symbole évident de prise de maturité, mais davantage de régularité, une clef indispensable pour performer au plus haut niveau.

Il a d’ailleurs inscrit autant de buts cette saison que lors de l’intégralité de l’exercice précédent en club et sélection. Pour illustrer son leadership, ce vendredi 7 septembre 2024 restera une date gravée pour l’ancien Lyonnais puisqu’il a perdu une rencontre en étant buteur pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle : «Il est jeune, il est en pleine confiance, dans une période avec beaucoup d’efficacité. Cela passe par des étapes, il était avec nous à l’Euro, il est dans une progression constante. L’adversaire s’adapte, ils ont su défendre. C’est plus compliqué, même si Bradley a la capacité d’éliminer», a expliqué le sélectionneur français. Au-delà de l’aspect purement statistique, Bradley Barcola est, comme au Paris Saint-Germain, l’élément le plus constant, celui qui apporte le plus de danger sur son côté gauche, l’un des seuls joueurs des Bleus ce soir à avoir mis le feu en dehors des 20 premières minutes de domination collective. Le tout avec propreté en témoigne son 82% de passes réussies et ses sept duels remportés sur onze joués. Barcola est dans la cour des grands, il faut s’y habituer…