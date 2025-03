Manchester United : nouvelle manifestation des supporters contre les propriétaires du club

Les supporters de Manchester United ont une nouvelle fois manifesté contre la famille Glazer avant le match contre Arsenal à Old Trafford. Le groupe The 1958 avait appelé les fans à s’habiller en noir pour symboliser la « mort lente » du club. Des milliers de personnes ont défilé du pub Tollgate jusqu’au stade, scandant des slogans hostiles aux propriétaires et à Sir Jim Ratcliffe.

Plumes of green and yellow smoke filling the air as #MUFC protest against the club’s ownership pic.twitter.com/gN1huOTohs — James Ducker (@TelegraphDucker) March 9, 2025

Les banderoles dénonçaient la gestion financière du club avec des messages comme « 1 milliard £ volé » ou encore « Vendez United et foutez le camp ». The 1958, qui organise régulièrement des manifestations, critique un modèle de propriété jugé destructeur. Selon eux, le club traverse sa plus grande crise sportivement depuis des décennies. Pour rappel, le club mancunien est actuellement 15e du Championnat et n’arrive pas à inverser la tendance.