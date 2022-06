Sochaux : 2 options pour Maxime Do Couto

Avec 4 réalisations et 2 passes décisives en 37 apparitions, Maxime Do Couto (25 ans) a réalisé une saison intéressante du côté du FC Sochaux. L'ailier, tranchant et dynamique, a animé avec bonheur les flancs des Lionceaux et en a également profité pour taper dans l'œil de certains observateurs.

Selon nos informations, l'ancien pensionnaire de l'Olimpik Donetsk intéresse notamment le Partizan Belgrade et le VfL Bochum. Son bail dans le Doubs court jusqu'en juin 2023.