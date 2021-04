West Ham : Jesse Lingard brille de mille feux

La suite après cette publicité

Si West Ham peut encore rêver de Ligue des champions cette saison, c’est en partie grâce à Jesse Lingard. Le milieu de 28 ans est sur son nuage depuis qu’il a rejoint les Hammers en janvier dernier. Son équipe a d’ailleurs pris 32 points sur 45 possibles en 2021, derrière le deuxième, Manchester United (33 sur 48) et le leader, Manchester City (48 sur 54). De quoi illustrer son importance dans l’équipe de David Moyes.

Même les statistiques de l’ancien joueur de Manchester United, qui lui faisaient souvent défaut, sont impressionnantes. En 9 matchs avec West Ham, Lingard a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. Il a d’ailleurs marqué sur les quatre derniers matchs des Hammers. Seulement prêté par les Red Devils, West Ham espère logiquement garder son joueur à la fin de saison surtout en cas de qualification à la Ligue des champions. Mais ses bonnes prestations ont attiré l’œil de nombreux clubs et il ne lui restera qu’un an de contrat au prochain mercato.