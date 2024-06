Copa América : les débuts fracassants de Lionel Messi avec l’Argentine

Cette nuit, la Copa América 2024 a officiellement débuté avec une première rencontre entre l’Argentine et le Canada. La formation de Lionel Scaloni, championne du monde en 2022 et tenante du titre de la Copa América, était forcément attendue. Et un joueur en particulier était observé. Il s’agit évidemment de Lionel Messi. Très performant avec l’Inter Miami depuis le début de saison (14 buts et 12 passes décisives en 15 matches), le capitaine de l’Albiceleste n’avait pas caché son ambition et sa motivation à disputer cette compétition. Comme pour le Mondial 2022, la Pulga avait clairement fixé comme objectif d’être prêt et affûté pour le début de la compétition.

La suite après cette publicité

Alors forcément, ce jeudi soir, tous les yeux étaient rivés sur lui puisqu’il était évidemment titulaire sur le front de l’attaque, accompagné d’Angel Di Maria et de Julian Alvarez. Et dans un match fermé face à une équipe canadienne bien en place, l’Argentine a pu se reposer sur le génie de son octuple Ballon d’Or. Sur une merveille d’ouverture dont il a le secret, il a permis à Julien Alvarez d’ouvrir le score. Auteur de deux-trois actions de grande classe, il a terminé la rencontre par une autre passe décisive cette fois-ci pour Lautaro Martinez.

À lire

Copa América : l’Argentine de Lionel Messi s’offre le Canada pour débuter

Lionel Messi encore décisif

Une nouvelle prestation XXL dans cette Copa América et un nouveau record. En entamant cette rencontre face au Canada, il a disputé son 35e match de Copa América (6 participations), un record. Et il aurait pu le fêter avec un but, mais par trois fois, le gardien Maxime Crépeau a sauvé les siens. Et quand ce n’était pas lui, Cornelius, de la tête, empêchait la Pulga de marquer. «En y réfléchissant, maintenant, j’aurais dû finir dur et essayer autre chose, j’ai eu de la malchance que ça l’ait frappé à la tête, c’était dommage. L’important c’est que nous avons gagné, au-delà du fait que nous ne sommes pas satisfaits de tout», a confié Lionel Messi après la rencontre avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

«Nous savions que ça allait être comme ça à cause de ce dont le Canada est capable. C’était un match comme nous l’espérions, très dur, très physique, en première mi-temps, nous avions peu d’espaces, ils étaient intenses, forts physiquement. Heureusement, nous avons trouvé le but rapidement en seconde période. Nous aurions pu mieux jouer, mais c’était compliqué. Nous faisons cela depuis longtemps, nous avons la patience d’avoir le ballon, de le déplacer d’un côté à l’autre. Parfois, il était difficile de trouver les espaces. Mais la plupart des rivaux jouent différemment contre nous. Il faut être patient et garder le contrôle lorsque les opportunités se présentent». L’ancien joueur du Barça s’est confié sur sa situation personnelle également. «Heureux de pouvoir continuer à être là, de pouvoir participer à une compétition officielle de plus en équipe nationale. Je dis toujours que je ne suis pas du genre à me concentrer sur ce type de record ou sur aucun autre, simplement en profitant de cette Copa América. Nous essaierons toujours de faire de notre mieux, parfois en jouant mieux, parfois en jouant moins bien, mais en essayant toujours de faire de notre mieux et de combattre à chaque match comme nous l’avons fait. La vérité est que c’est très important, car c’est la première fois depuis que Scaloni est ici que nous commençons une compétition en gagnant et cela vous donne une tranquillité d’esprit supplémentaire ». Pour sa première dans ce tournoi, Lionel Messi a marqué les esprits. À 36 ans, il n’a pas fini de régaler.