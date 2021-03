OL - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 30e journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un choc qui sera déterminant en vue de la course au titre entre le Paris Saint-Germain (2e) et l'Olympique Lyonnais (3e). A domicile, les Gones s'organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Mattia De Sciglio, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet prennent place en défense. Positionné en sentinelle, Thiago Mendes est accompagné dans l'entrejeu par Lucas Paqueta et Maxence Caqueret. Enfin, la ligne offensive est constituée de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi.

De son côté, le Paris Saint-Germain opte pour un 4-3-3 avec Keylor Navas comme dernier rempart. Le gardien costaricien peut compter sur Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo en défense. Dans l'entrejeu on retrouve Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Marco Verratti. Angel Di Maria et Kylian Mbappé prennent les couloirs tandis que Moise Kean est seul en pointe.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Mendes, Caqueret - Kadewere, Depay, Toko Ekambi

Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo, Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé

