Bournemouth : Neto prolonge jusqu’en 2026

Alors que Neto a rejoint Bournemouth l’été dernier en provenance de Barcelone avec un contrat d’une petite année à la clé, le gardien brésilien va finalement prolonger son aventure avec le club anglais. Jusqu’à maintenant, le contrat de l’ancien portier de la Juventus et de la Fiorentina s’achevait à la fin de la saison mais les dirigeants des Cherries ont souhaité montrer leur confiance avec une prolongation de contrat de trois ans, jusqu’en 2026 donc, pour le nouveau patron du vestiaire du club anglais.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, Neto a participé à 18 rencontres toutes compétitions confondues avec l’avant-dernier de Premier League pour 4 clean sheets. «Le joueur de 33 ans, qui détient l’un des pourcentages d’arrêts les plus élevés des cinq premières divisions européennes, s’est engagé avec les Cherries jusqu’à l’été 2026» peut-on notamment lire dans le communiqué du club anglais. «Neto a été un ajout important cette saison, réalisant des performances exceptionnelles sur le terrain. Il a également prouvé qu’il était un grand leader dans et autour du vestiaire et il est très respecté à travers le club» s’est félicité de son côté Neill Blake, le directeur général Bournemouth.

À lire

Tottenham : le message d’adieu d’Antonio Conte aux supporters