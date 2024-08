PSG : Luis Enrique envoie un message à Kylian Mbappé

Ce jeudi, Luis Enrique donnait sa première conférence de presse en vue de la reprise de la Ligue 1 (Paris joue demain au Havre). Et forcément, l’entraîneur espagnol n’a pas échappé aux questions sur le grand absent de cette nouvelle saison parisienne : Kylian Mbappé. Et quand un journaliste espagnol a tenté d’obtenir une réaction, Luis Enrique a fait du Luis Enrique.

« Jusqu’à quand ? Tu vis ici non ? Je n’imaginais pas que vous me poseriez encore une question sur Kylian. J’ai adoré jouer avec lui et son frère Ethan. Je lui souhaite le meilleur à lui et à son frère mais je souhaite aussi que Madrid perde contre nous », a-t-il confié en conférence de presse.

