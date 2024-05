La short list du Stade de Reims pour son futur entraîneur

«Suite à une réunion tenue entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. Au regard de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui». Par le biais d’un communiqué, publié le 2 mai dernier, le Stade de Reims officialisait le début d’une nouvelle ère.

Malgré des débuts très encourageants à la tête de l’équipe champenoise, celui qui avait été propulsé numéro un en octobre 2022 a donc mis fin à son aventure rémoise, la faute à plusieurs rumeurs de départ en Angleterre - une volonté que le coach belge n’a jamais caché - désaccords avec sa direction suite à la vente de Matusiwa à Rennes mais surtout résultats en berne. Dès lors, si Samba Diawara a assuré, avec succès, l’intérim (nul contre Brest et deux victoires face à l’OM puis contre Rennes), le club présidé par Jean-Pierre Caillot s’active pour trouver le nouveau profil idoine et ainsi relancer la formation champenoise. Dans cette optique, les hautes sphères rémoises ont dressé une short-list où plusieurs noms figurent.

Reims s’active pour son futur entraîneur !

Parmi eux, on retrouve notamment Luka Elsner, actuellement sur le banc du Havre et auteur d’une très belle saison avec le club doyen (officiellement maintenu en L1). Un travail qui a permis au technicien slovène d’être nommé aux trophées UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de l’exercice 2023-2024. Et ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, le Stade de Reims a également ciblé João Sacramento (35 ans). Aujourd’hui sans club, le Portugais avait été l’entraîneur adjoint de Christophe Galtier lors de son passage au PSG. Avant cela, le natif de Barcelos avait travaillé avec Marcelo Bielsa (15 matches), Franck Passi (13 matches), Patrick Collot (6 matches) ou encore Fernando Da Cruz (6 matchs).

Pour compléter cette liste, les Rémois ont, par ailleurs, retenu le profil de Joël Magnin. En fin de contrat du côté des Young Boys, au sommet du championnat suisse, le tacticien helvète se distingue par son 4-4-2 très efficient et une belle réussite globale (6 victoires, 2 nuls et 2 défaites lors des 10 derniers matches). Enfin, Miron Muslic fait également partie de cette short list. Sur le banc du Cercle Bruges, l’Autrichien de 41 ans - adepte du 3-4-2-1 ou du 4-2-3-1 et fort de 33 victoires, 18 nuls et 22 défaites en 73 rencontres depuis son arrivée en septembre 2022 - a lui aussi tapé dans l’oeil de la direction champenoise. Enfin, David Ancelotti, apprécié de longue date, fait partie des pistes explorées. Reste désormais à savoir qui remportera la mise…