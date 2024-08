RB Leipzig : Dani Olmo et ses représentants vont discuter avec les dirigeants

Auteur d’un Euro formidable à l’issue duquel il a été le meilleur buteur du tournoi, Dani Olmo vit sûrement ses derniers jours à Leipzig. Considéré comme un joueur très talentueux depuis plusieurs années, le milieu de 26 ans est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Ainsi, cet Euro a permis de remettre un sérieux coup de projecteur sur lui et le natif de Terrassa ne sera pas retenu en Allemagne en cas de belle offre.

Alors que son montant était récemment fixé à 60 millions d’euros, l’ancien du Dinamo Zagreb a fait l’objet de deux offres du FC Barcelone et de Manchester City ces derniers jours comme nous sommes en mesure de vous l’affirmer. Selon nos informations, Olmo et ses représentants, Andy Bara et Juanma Lopez, sont à Leipzig pour trouver une issue positive avec les dirigeants du RBL. Une chose est sûre, nous sommes au cœur des heures clés dans ce dossier qui pourrait rapidement se décanter.