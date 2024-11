L’OL interdit aux journalistes de diffuser et de retranscrire la conférence de John Textor

Après une audition plus tôt dans la journée, la DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale de l’Olympique Lyonnais et de l’interdire de recruter, mais le pire reste possible. Pour le moment, l’OL est rétrogradé de manière conservatoire à l’issue de cette saison, si les comptes ne s’améliorent pas. Pour faire le point sur cette décision choc, John Textor est présent en conférence de presse depuis le Groupama Stadium, au lendemain de l’audience.

Cependant, un dispositif exceptionnel a été mis en place pour l’occasion puisque la prise de parole du président lyonnais n’est pas diffusée en direct par les médias de l’OL, et les chaînes locales ou spécialisées n’ont pas le droit de diffuser les images en direct. De plus, selon Tonic-radio, l’OL a également interdit aux journalistes présents dans la salle de presse de retranscrire et de diffuser les mots de John Textor en temps réel. Les informations arriveront donc une fois la conférence de presse terminée. Une décision qui agace surtout les supporteurs, désireux d’entendre les mots de leur président sur l’avenir du club.