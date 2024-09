Memphis Depay s’envole au Brésil et rejoint les Corinthians

Le mercato en Europe est officiellement terminé depuis début septembre, mais des transferts inattendus alimentent encore ce mois de septembre. C’est notamment le cas de Memphis Depay (30 ans). Libre depuis plus de deux mois après son départ de l’Atlético de Madrid, où il n’a jamais vraiment su s’y imposé, l’international néerlandais a fait le choix de quitter l’Europe et d’opter pour une destination inattendue : le Brésil et le club de Corinthians, pourtant relégable actuellement dans le championnat auriverde.

L’actuel 17e de Serie A brésilienne vient d’officialiser ce transfert de taille : « Ce lundi (09), le Sport Club Corinthians Paulista a confirmé la signature de l’attaquant néerlandais Memphis Depay. À l’âge de 30 ans, l’athlète arrive à Timão avec un contrat valable jusqu’au 31 décembre 2026 », a annoncé le club de São Paulo.

Paulinho raccroche les crampons

Memphis Depay quitte l’Europe à 30 ans

Les Corinthians avaient trouvé un accord avec l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, pour un contrat de deux ans et de demi, à 400 000 euros par mois. Désireux de renforcer son attaque et d’attirer une nouvelle star, le club Timão s’est donc offert l’international oranje, qui restait sur 16 buts et 5 passes décisives en 52 matches avec les Colchoneros. Une fin de carrière européenne à 30 ans pour l’ex-joueur de Manchester United, qui avait émerveillé l’Olympique Lyonnais durant ses cinq saisons passées en France, notamment lors de la demi-finale de Ligue des champions atteinte en 2020 et en devenant le capitaine du club rhodanien.

Par la suite, il avait réalisé de bons débuts avec le FC Barcelone sous Ronald Koeman, avant de connaître quelques blessures et de sortir des plans de Xavi Hernández, quittant ainsi le club blaugrana après deux saisons (29 buts et 7 passes décisives en 60 matches). Memphis Depay va donc prendre un nouveau tournant au Brésil, mais qui met en péril son avenir en sélection, comme l’a sous-entendu le sélectionneur Ronald Koeman, moins de deux ans avant le Mondial 2026.