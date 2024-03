Bayern : Leon Goretzka boxe un maillot du PSG…

On savait que le Paris Saint-Germain version qatarie n’avait pas beaucoup de fans en Allemagne. Les dirigeants du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ont régulièrement envoyé des piques à l’encontre du club de la capitale.

Et visiblement, Leon Goretzka ne semble pas admirer les Rouge et Bleu non plus. Hier soir, le milieu allemand du Bayern Munich a posté une story sur son compte Instagram à l’issue de sa session de musculation. Et certains ont repéré que le joueur a enfilé un maillot du PSG à son sac de boxe…