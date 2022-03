Serie A : la Lazio s'impose facilement à Cagliari

La Lazio relève la tête. Après sa défaite contre Naples, le club romain s'est aisément imposé sur la pelouse de Cagliari (3-0) ce samedi, dans le cadre de la 28ème journée de Serie A. Ce 13ème succès de la saison pour les Laziale s'est dessiné grâce à des réalisations signées Ciro Immobile (19e, s.p.), Luis Alberto (42e) et Felipe Anderson (62e) en seconde période.

L'expulsion tardive d'Adam Marusic (89e) n'aura rien changé. La Lazio se repositionne dans la course à l'Europe en revenant à une unité de la Roma et de l'Atalanta, duel dont est sorti vainqueur le rival de la capitale italienne un peu plus tôt dans la journée. La formation sarde continue de flirter avec la zone rouge et ne possède que trois points d'avance sur Venise, qui compte deux matchs de moins.