MU : Erik ten Hag attend plus d'intensité dans le jeu

En conférence de presse avant d'affronter Everton à Goodison Park dans le cadre de la 10e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag (52 ans) a avoué attendre plus d'intensité de la part de ses joueurs, prenant en exemple le rival City, contre qui il a pris une gifle à l'Etihad Stadium (6-3). «Il est clair que City est la référence en la matière. Il y a d'autres équipes aussi. Mais je pense que nous pouvons le faire. Nous l'avons vu contre Liverpool et Arsenal, a souligné Ten Hag, vantant les succès récents de Manchester United. Mais nous devons maintenant le faire de manière régulière. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra aussi plus que des semaines: il faudra des mois.»

«Je sais ce qu'est la méchanceté: de cette manière, nous pouvons progresser et parfois aussi jouer un peu plus intelligemment. Par exemple, nous avons pris trop de cartons, a commenté le technicien néerlandais. Je me demande pourquoi nous en récoltons autant et je ne comprends pas. Dimanche dernier, Diogo Dalot a écopé d'un carton jaune dès la deuxième minute de jeu. De quoi forcément le pénaliser pour le reste de la partie. Nous voulons jouer dur, (...) et à la deuxième minute, Diogo a déjà un carton jaune. C'est clair, c'était une faute, mais un carton? J'ai vu beaucoup d'autres cartons et je me suis demandé si c'était nécessaire, est revenu Ten Hag. Mais je m'adresse aussi aux joueurs. Je dois sans cesse leur rappeler de jouer intelligemment, mais ils doivent aussi jouer méchamment», a-t-il ensuite poursuivi face aux journalistes.