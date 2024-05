Real Madrid : Raúl vend la mèche sur son avenir

Une dernière sortie au goût amer pour la réserve du Real Madrid. À l’occasion de la 38e et dernière journée du championnat de troisième division espagnole, la Castilla s’est pris les pieds dans le tapis en s’inclinant face à Malaga (2-1) au stade Alfredo Di Stefano, ce samedi. Une défaite qui résume en partie les difficultés rencontrées tout au long de la saison par une formation merengue très peu expérimentée et plombée par le départ de nombreux joueurs majeurs. Loin des objectifs affichés lors de la reprise en août, à savoir une promotion à l’échelon supérieur, la direction madrilène pourrait être contrainte de prendre dans les prochains jours une décision drastique afin d’améliorer les résultats de son équipe l’an prochain.

Dès lors, une question se pose dans la capitale espagnole : Raúl Gonzalez est-il toujours l’homme de la situation ? En poste depuis 2019 et longtemps considéré comme un candidat crédible pour prendre les commandes de l’équipe première du Real Madrid, l’ancien attaquant mythique de la Maison Blanche a vu sa cote de popularité diminuée de l’autre côté des Pyrénées en réalisant la pire saison du Castilla sous son ère (10e avec 51 points, soit à 11 longueurs de la 5e place, synonyme de play-offs) au point de voir son avenir s’écrire en pointillé. En fin de contrat avec la Castilla, le technicien âgé de 46 ans arrive à un moment charnière de sa jeune carrière de coach. Interrogé sur son avenir après la défaite contre Malaga, le Madrilène a cependant affiché sa préférence.

Raúl Gonzalez est attaché à Madrid mais…

«Est-ce que je vais continuer la saison prochaine ? Aujourd’hui, oui. Mon avenir le plus proche est d’aller au Bernabéu en ce moment et d’essayer de regarder la deuxième mi-temps (en référence au match du Real Madrid contre le Real Bétis ndlr). Dans le monde du football, il faut vivre dans le présent, ne pas regarder trop loin, mais si je devais vous répondre maintenant, je dirais oui», a concédé l’ex-international espagnol aux 102 sélections avec la Roja avant de poursuivre : «La pré-saison et l’équipe sont déjà planifiées et tout est fait. Ensuite, il y a des choses dans le football qui se passe comme ça : des entraîneurs qui viennent… Le monde du coaching est très compliqué et je me sens très identifié à ce que je fais. Le club apprécie beaucoup ce que je fais, je me sens soutenu, je me sens aimé et c’est la meilleure façon de prendre des décisions».

Si l’ancien numéro 7 de la Maison Blanche se plaît à Madrid et semble d’ores et déjà se projeter sur la saison prochaine, il n’exclut aucun scénario concernant la suite des opérations, conscient que sa situation puisse basculer d’un jour à l’autre. «J’aime vraiment le quotidien avec les garçons, les aider, les voir et leur dire bonjour quand ils sont en première division. Pour moi, la vie quotidienne ici me comble. Il est clair que la réflexion sur de nouveaux défis est là. Il y a eu des conversations, des appels… Mais je dois décider et ressentir cela. Quand cela va-t-il arriver ? Je ne sais pas. À ce jour, je ne sais pas», a avoué Raúl dans des propos rapportés par Marca. Si son avenir demeure actuellement en suspens, l’Ibère est destiné tôt ou tard à faire le grand saut. Désireux d’évoluer dans la peau d’un entraîneur principal, lui et son agent restent à l’écoute des offres à l’heure où plusieurs clubs de Bundesliga semblent intéressés par ses services.