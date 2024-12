Le défi de Lamine Yamal pour 2025

Lamine Yamal cherche déjà de nouveaux challenges. À 17 ans, le prodige du football mondial rayonne par son talent et brise un par un tous les records de précocité, mais ce n’est pas assez pour lui. Extrêmement ambitieux, le jeune ailier catalan a dévoilé son prochain défi aux médias du club blaugrana : marquer lors de chaque rencontre du Barça en 2025.

«Marquer plus de buts, je pense que c’est ce qu’il me reste. Au niveau des passes décisives, je me suis déjà beaucoup amélioré. Mais j’ai envie de marquer dans tous les matchs et je pense que c’est ça mon défi», a expliqué le champion d’Europe 2024 avec la Roja. Celui qui a manqué les dernières rencontres avec le FC Barcelone à cause d’une blessure entend bien revenir encore plus fort.