Stade Rennais : Jorge Sampaoli va être renvoyé !

Le mois de janvier est décidément très mouvementé du côté de Rennes. Avec les arrivées de Seko Fofana, Kyogo Furuhashi et Brice Samba, la direction rennaise, portée par Arnaud Pouille et Frédéric Massara, a encore du pain sur la planche pour redresser un navire qui ne cesse de couler. Si les dirigeants bretons continuent de travailler sur les dossiers Kevin Danso et Lilian Brassiercomme potentiels renforts hivernaux, ils doivent aussi gérer l’avenir de certains de leurs cadres tels qu’Amine Gouiri, sur les tablettes de l’OM, ou encore Mikayil Faye qui intéresse le Fenerbahçe de José Mourinho. Un hiver qui prend donc la forme d’un véritable chantier à tous les étages avec les départs d’Albert Grønbaek, Jota, Benjamin Santamaria et Henrik Meister. L’heure de faire table rase du mauvais été de la direction rennaise. Le journal L’Equipe expliquait encore récemment que Jorge Sampaoli et Frédéric Massara accumulaient des désaccords en interne sur le projet sportif et les cibles du mercato.

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la défaite contre Brest, la tension était effectivement montée entre les joueurs rennais et les supporters. À la fin du match, les joueurs s’étaient rendus vers le kop, mais ont été violemment refoulés par plusieurs dizaines de supporters en colère qui s’étaient rapprochés du bord du terrain. L’officier de sécurité du club avait rapidement demandé aux joueurs de quitter la zone et de regagner les vestiaires. Des individus avaient même tenté de pénétrer sur la pelouse, mais ont été évacués par la sécurité, avant l’arrivée des CRS. Après la défaite contre Monaco le weekend dernier, Seko Fofana, nouvelle recrue rennaise, avait tapé du poing sur la table en zone mixte du stade Louis II «C’est sûr que si j’avais été coach, il y a certains choix qui auraient peut-être été différents. Mais aujourd’hui le coach a des idées et fait aussi avec les joueurs qu’il a. On a essayé des choses cette semaine, certaines ont marché, d’autres moins. Quand on entame le match, on a confiance, on fait en sorte que les choses se passent bien. On suit les consignes du coach. Tout n’est pas parfait non plus mais il faut s’appuyer sur nos qualités parce qu’à trop vouloir s’adapter à certaines situations, malheureusement on paie cash. La meilleure défense, c’est l’attaque». Depuis, les jours de Jorge Sampaoli semblaient compter et cela se confirme.

Une question de temps

Selon les informations de L’Equipe, Jorge Sampaoli devrait bel et bien être remercié de son poste d’entraîneur du Stade Rennais. En effet, le journal français précise que le licenciement du coach argentin ne serait plus qu’une question de temps. Il resterait quelques détails administratifs à gérer pour valider le départ du natif de Casilda. La direction rennaise, qui s’est déjà mis à la recherche d’un successeur, a déjà pris sa décision concernant Sampaoli : il ne sera plus l’entraîneur de Rennes dans les prochains jours. Les Rouge et Noir vont donc connaître un troisième coach cette saison.

La suite après cette publicité

Nommé le 11 novembre pour succéder à Julien Stéphan, Jorge Sampaoli n’a jamais su imposer sa patte au Roazhon Park. Le Stade Rennais, qui reste sur sept défaites en dix matches sous sa direction, est dans une crise totale en étant aujourd’hui à une très alarmante 16e position. La situation de Rennes ne s’est jamais améliorée, pire encore elle semble empirer semaine après semaine. L’élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre Troyes a été la goutte de trop qui a fait déborder un vase déjà trop plein. La direction rennaise est prête à tirer la sonnette d’alarme.