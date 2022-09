PSG - Brest : Michel Der Zakarian en rajoute une couche sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG face au Stade Brestois (1-0), Michel Der Zakarian, le coach breton, est revenu sur la non-expulsion de Presnel Kimpembe, après un tacle sur Cardona. L'un des tournants de la rencontre.

« L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute! Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris » a déclaré l'ancien Montpelliérain.